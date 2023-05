Natürlich verfügt die Feuerwehr Muckenreuth nicht über die gleiche umfangreiche Ausstattung wie die Neudrossenfelder Stützpunktwehr. Und doch sind die kleinen, dezentral angesiedelten Wehren in den Ortsteilen von immenser Bedeutung. Dieses Signal sendete Bürgermeister Harald Hübner bei der Dienstversammlung und der Jahreshauptversammlung der Floriansjünger im Gasthof Werner.

Die Floriansjünger freuen sich darauf, erklärte der stellvertretende Kommandant Stefan Büttner, endlich wieder ohne Beschränkungen tätig sein zu dürfen. Künftig soll es einmal im Monat eine Übung geben: immer abwechselnd am Freitag und am Sonntag. Bei einer Großübung an der Neudrossenfelder Schule war die Muckenreuther Wehr bereits mit von der Partie. „Es war interessant, vor allem in Bezug auf den Funkverkehr“, sagte Büttner.

Insgesamt verfügt die Freiwillige Feuerwehr Muckenreuth über 22 aktive Ehrenamtler. Die Muckenreuther Wehr war eine der ersten Wehren im Landkreis, die eine eigene Damenwehr aufgestellt hat. Sieben Frauen leisten aktuell aktiven Dienst. „Wir müssen aber unbedingt eine Recruiting-Aktion machen“, hofft Büttner auf weiteren Nachwuchs.

Im vergangenen Jahr wurde die Muckenreuther Wehr zu einem Zimmerbrand gerufen und zu einer Rauchentwicklung im Limmersdorfer Forst. Im Jahr 2021 hatte die Wehr sogar fünf Einsätze zu verzeichnen: Einmal brannte eine Gartenhütte, zweimal mussten Bäume entfernt werden, zweimal gab es Wasser im Keller.

Im Mittelpunkt der Dienstversammlung stand die Ehrung aktiver Feuerwehrdienstleistender. Der stellvertretende Landrat Dieter Schaar zollte der Arbeit der Aktiven höchsten Respekt. „In den Wehren wird eine tolle Arbeit geleistet. Der Wert von Freiwilligkeit ist unbezahlbar“, lobte Schaar und zeigte sich über eine Ehrenamtsquote von 53 Prozent im Landkreis Kulmbach höchst erfreut.

Der stellvertretende Landrat Dieter Schaar zeichnete den Neudrossenfelder Friedhofswärter Henry Fischer mit dem goldenen Feuerwehrehrenzeichen aus. Fischer ist seit vierzig Jahren aktiv. Als kleine Belohnung konnte er sich über einen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim in Bayrisch Gmain freuen. Für 25 Jahre aktiven Dienst lobte Schaar Thorsten Nützel, Simone Scholz und Christine Kilian.

Bei der Dienstversammlung wählten die Mitglieder Thomas Kilian, der aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, zum Kommandanten. Sein Stellvertreter blieb Stefan Büttner. Vertrauensleute sind Matthias Fischer und Matthias Depser. Als Zeugwart wurde Thomas Depser bestimmt.

Bei der Versammlung wurde Feuerwehranwärter Nico Büttner zum Feuerwehrmann befördert. Helmut Eschenbacher ist ab sofort Ehrenmitglied. Auch Neuwahlen standen auf dem Programm. Sonny Adam