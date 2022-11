Mit einem Ehrenabend leitete der Mainleuser Carnevals-Club die Faschingssession 2022/23 ein, in der es keine Prunksitzung und auch kein Prinzenpaar geben wird. Gesellschaftspräsident Wolfgang Hartmann stellte dazu fest, man habe sich nach reichlicher Überlegung und einem von allen Vorstandsmitgliedern getragenen Beschluss entschieden, auch in dieser Session keine Prunksitzung abzuhalten.

Mit dem Einmarsch des amtierenden Prinzenpaares Karl-Michael I. und Eva-Maria I., begleitet von der Hofdame Barbara Besold, dem Zeremonienmeister Werner Friedlein und der Sitzungspräsidentin Christine Friedlein, wurden dem Paar anschließend die Insignien abgenommen und Prinzessin Eva-Maria Buß wurden 19 Rosen als Dank für die 840 Tage lange Regentschaft überreicht.

Die Resonanz darauf, dass erneut auf eine Prunksitzung verzichtet wird, war nach den Worten von Wolfgang Hartmann überwiegend positiv.

Dazu verlas Hartmann auch ein Schreiben von Senator und Bezirkstagspräsident Henry Schramm .

Mit einem Spruch leitete Hartmann zu den Ehrungen über: „Wir lassen uns nicht unterkriegen, Frohsinn und Spaß soll wieder siegen. Gott Jokus soll sein Zepter schwingen, dann wird der Fasching auch wieder gelingen.“ Folgende Ehrungen wurden vorgenommen:

Ehrennadel in Silber: Anna Sachs, Michael Zapf.

Verdienstorden: Edwin Jungkunz, Steffen Meyer.

BdK-Verdienstorden in Gold: Wolfgang Hartmann.

Jahresorden: Susann Biedefeld , Lothar Seyfferth, Thomas Nagel und Werner Kalb.

Franz Besold erhielt den „Till von Franken“ und dankte dem Fastnacht-Verbandes Franken mit einem Gedicht: „Ich möchte mich herzlich bedanken, für die Auszeichnung Till von Franken, wie ist die Welt doch überladen, mit Passwörtern und Zugangsdaten, die man erstellt und nicht mehr weiß, samt PIN und TAN und all dem Sch… . Früher hieß es Punkt, Komma, Strich, fertig war das Mondgesicht, heut‘ brauchst du dasselbe schon, fürs Konto und für Amazon . Nichts ist nunmehr, wie es war, Krieg, Corona, Inflation, es ist ein sehr bescheidenes Jahr, für uns alle die Nation, und der Scholz denkt ohnehin, dass ein Wumms wohl alles heilt, alles das wäre halb so schlimm, wenn man Milliarden nur verteilt, er sorgt sich um die ganze Welt, wir kommen, hoff‘ ich, grade so durch den Winter, und die Schulden, all das Geld, bezahlen einst die Enkelkinder.“ Rei.