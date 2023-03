Bei der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins wurden Vorsitzender Matthias Angermann und Thomas Hertrich für 25 und 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst durch Landrat Klaus Peter Söllner mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber und in Gold ausgezeichnet. Thomas Hertrich erhielt daneben noch einen Freiplatz im Erholungsheim der Bayerischen Feuerwehren in Bayerisch Gmain. Bürgermeister Volker Schmiechen lud dazu auch die Ehefrau auf Kosten der Gemeinde Untersteinach ein: „Sie muss immer verzichten, wenn ihr Mann im Einsatz ist.“

Und Horst Tempel überreichte als stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes an Anja Wimmer vom Stahl- und Metallbau Wimmer in Untersteinach eine Urkunde für besondere Verdienste. Das Unternehmen ermöglicht die Freistellung von Feuerwehrdienstleistenden für den Einsatz bei Ernstfällen.

Vorsitzender Matthias Angermann bezifferte den Mitgliederstand auf 197 Personen und berichtete über die Aktivitäten, die das Jahr über vom Feuerwehrverein unternommen wurden. Die Maibaumaufstellung war ein voller Erfolg, auch in finanzieller Hinsicht, doch der Baum wurde im Nachgang Opfer von Randalieren, aber ein neuer Baum ist in Arbeit.

Die Zahl der Aktiven bezifferte Stumpf auf insgesamt 58, wovon 40 zur Feuerwehr Untersteinach und 18 zur Löschgruppe Gumpersdorf gehören. Das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren. Mit 32 Einsätzen im vergangenen Jahr fanden sechs mehr als 2021 statt. Allein acht Einsätze gab es im Juli, sechs davon waren Wald- und Wiesenbrände.

Vereinsehrungen 40 Jahre: Hermann Wastrack mit Ernennung zum Ehrenmitglied. Ulrich Rohleder, Roland Seifferth und Roland Gottzmann (alle goldene Vereinsnadel). 25 Jahre: Matthias Angermann (silberne Vereinsnadel). Rei.