Die Feuerwehr Ebersbach hat im Jubiläumsjahr keine große Feier vor, das 125-jährige Bestehen soll im Rahmen des Dorffests am 24. Juni mit begangen werden. Dann sind auch die Einweihung des sanierten Gerätehauses und die Übergabe der neuen Motorspritze samt Anhänger geplant.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden Dominik Schieber für 25 Jahre und Kommandant Klaus Wollnik für 40 Jahre Mitgliedschaft zur Feuerwehr Ebersbach ausgezeichnet.

Vorsitzender Günter Kolb erinnerte an zahlreiche Aktivitäten. Höhepunkt sei die Teilnahme an der Veranstaltung „Autofreies Weißmaintal“ gewesen. Kolb freute sich über die große Besucherzahl und die damit verbundenen Einnahmen.

In Eigenleistung habe man die neuen Fenster im Gerätehaus eingebaut, so der Vorsitzende.

Kommandant Klaus Wollnik berichtete von 33 Feuerwehrdienstleistenden, darunter seien zwei Anwärter und zehn Frauen. Der Feuerwehrverein zähle gegenwärtig 56 Mitglieder. Nach dem Dienstplan habe man sieben Übungen gehalten. Zusätzlich habe am 24. September die Großübung aller Gemeindefeuerwehren in Ebersbach mit insgesamt 55 Aktiven stattgefunden. Wollnik bedankte sich bei der Familie Römer-Stormanns, deren Haus als Übungsobjekt gedient hatte, und bei der Gemeinde Ködnitz für die Brotzeit. Weitere 13 Übungen seien im Rahmen der modularen Truppmannausbildung durchgeführt worden. Der Kommandant ging weiter auf die Einsätze im Jahr 2022 ein. Die Ausbildung der Jugendfeuerwehr in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Kauerndorf und Fölschnitz laufe sehr erfreulich. Klaus Wollnik begrüßte mit Lenny Schlund einen weiteren Anwärter in den Reihen der Jugendfeuerwehr .

Für langjährige Dienste wurden geehrt: Pia Kolb (fünf Jahre), Nicklas Kolb, Sinan Kurt (beide zehn), Udo Penning, Jörg Wollnik (beide 35), Klaus Wollnik (40) und Jürgen Angermann (45). Ausgezeichnet wurden ferner die passiven Mitglieder Hermann Hugel (55 Jahre), Adolf Kindlein (60) und Heinz Angermann (65).

Dritte Bürgermeisterin Melanie Schieber dankte der Feuerwehr für das große Engagement.

Ein Grußwort sprach ferner Kreisbrandinspektor Fritz Weinlein. Rei.