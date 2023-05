Für das Sommerfestival in Bad Berneck ist es Wolfram Gittel, dem Leiter von „Gittels Fränkische Bühne Bad Berneck“, wieder gelungen, ein attraktives Programm zusammenzustellen. Den Höhepunkt bildet die letzte Veranstaltung des Festivals, das vom 3. Juni bis zum 25. August andauert: Luci van Org kommt mit ihrer Band „Lucina Soteira“ . Sie wurde in den neunziger Jahren als „Lucilectric“ bekannt.

Mit von der Partie ist „Bella Donna“. Die aus der Band „Artwork“ hervor gegangene Formation spannt einen musikalischen Bogen über Elemente von Klassik bis Rock und vom Mittelalter bis Folk.

Das Festival beginnt laut einer Pressemitteilung am 3. Juni mit der Jazz-Formation „BE.ST.“ aus Bayreuth. Die fünf Jazzmusiker Stefan Gomringer, (Piano), Bernd Romankiewitz (Bass), Carsten Niewerth (Gitarre), Stefan Sammeth (Drums) und Lothar Braun (Saxophon) entwickeln dabei musikalische Dialoge aus der spontanen Situation heraus.

Es folgt eine besondere Kombination unter dem Titel „Die Zwei“. Mit Sandy Wolfrum trifft ein Liedermacher auf einen Autor: Wolfram Gittel.

Die Lesung widmet Gittel dem Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll . Wolfram Gittel wird aus Bölls „Irischem Tagebuch“ lesen.

Alljährlich lädt sich Sandy Wolfrum unter dem Titel „Sandy and Friends“ Sänger und Sängerinnen ein, mit ihm ein Konzert zu geben. Heuer steht neben ihm Valentina König auf der Bühne. Bis heute bewegt sich die charmante Chanson-Sängerin auf dem niveauvollen Parkett der Kleinkunst.

Ein weiterer Höhepunkt des Festivals ist das Konzert mit der mexikanischen Sängerin Claraliz Mora. In Bad Berneck ist sie mit ihrem Programm „47 plus 2 Strings“ zu erleben.

Als Theaterstück hat Gittel „Love Letters“ von Gurney ausgewählt. Wolfram Gittel und Catriona Gallo haben die Rollen übernommen. Eine Erinnerung an die „ Comedian Harmonists“ bringen „Belcanto Vocale“ ins Programm. Die Songs dieser „A capella Boygroup“ spannen einen Bogen vom traditionellen Volkslied bis hin zu den Comedian Harmonists.

„Mit dem Zamirchor und den Zamirsternchen durch Europa“ lautet das Motto des Konzertes des Chores und seiner Jugend in Bad Berneck. Als Pianist fungiert Aureliano Zattoni.

Da die Romantikbühne wegen Renovierungsarbeiten gesperrt werden musste, finden alle Veranstaltungen in der Neuen Kolonnade im Kurpark statt. Der Bus-Shuttle fährt vom Großparkplatz Am Anger aus auch diesen Spielort an. Alle Vorstellungen beginnen um 19 Uhr. Weitere Infos und Buchung über Touristinfo Bad Berneck: Telefon 09273/574374 und info@fraenkische-buehne.com oder Wolfram Gittel, Telefon 0175/9026027. red