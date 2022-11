Dieser Tage konnte Hans Müller seinen 85. Geburtstag feiern. Der Jubilar ist im benachbarten Neuenreuth am Main geboren und einen Namen hat er sich in der Leitung des Garten- und Friedhofamtes der Stadt Kulmbach gemacht, dabei über einen Zeitraum von 30 Jahren.

Sein erster Arbeitgeber war die Staatliche Lehr- und Fortbildungsanstalt für Gartenbau in Weihenstephan, danach erfolgte eine Anstellung an der Bayerischen Landesanstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau in Veitshöchheim.

Nach genau zehn Jahren kehrte Hans Müller wieder in die Heimat zurück. Viele Gestaltungsmaßnahmen in der Stadt Kulmbach sind mit seinem Namen eng verbunden. So das Naherholungsgebiet „Mainaue“, die Umgestaltung des alten Friedhofes zu einer Parkanlage, der Naturlehrpfad am Rehberg, aber auch viele Kinder- und Bolzplätze.

Bleibende Verdienste hat sich Hans Müller vor allem um den Obst- und Gartenbauverein Harsdorf erworben, den er wie kein anderer über 30 Jahre mit seinem großen Fachwissen sehr erfolgreich führte. Nicht zuletzt wurde der Jubilar bei seinem Ausscheiden aus der Vorstandschaft zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Eine Auszeichnung, die Hans Müller wahrlich verdient hatte, denn der Harsdorfer Obst- und Gartenbauverein hat sich in seiner langjährigen Amtszeit zu einem Vorzeigeverein entwickelt.

Bürgermeister Günther Hübner ( CSU ) gratulierte für die Gemeinde Harsdorf einem Gartenfachmann „per excellence“, der auch heute immer noch gern Ratschläge für ein schöneres Ortsbild der Gemeinde gibt. Hübner würdigte dabei auch die erfolgreiche Mitarbeit von Hans Müller bei den Dorferneuerungsmaßnahmen im Gemeindebereich und seine Mitarbeit im Gemeinderat in der Wahlperiode 1990 bis 1996. Ebenso die ehrenamtliche Arbeit im Kirchenvorstand über einen Zeitraum von zwölf Jahren.

Weitere Glückwünsche übermittelten der TSV Harsdorf , der Ortsverband der Freien Wähler Harsdorf , der Gesangverein „Gemütlichkeit“ Harsdorf , der VdK-Ortsverband und der Obst- und Gartenbauverein sowie der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Kulmbach , für den Hans Müller auch über viele Jahre mit seiner Vortragstätigkeit im Landkreis unterwegs war. Rei.