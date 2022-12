Während einer feierlichen Veranstaltung sind dieser Tage einige Bürger mit der Ehrennadel des Landkreises Kulmbach für besondere Verdienste im ehrenamtlichen Bereich bedacht worden. So wurde etwa Siegfried Escher aus Mainleus ausgezeichnet. Eine Laudatio beschrieb ihn, als jemanden, der untrennbar mit dem Technischen Hilfswerk ( THW ) verbunden ist: 1968 trat er als 19-Jähriger in das THW ein. Während seiner Laufbahn hat Escher unterschiedlichste Führungspositionen bekleidet und den Ortsverband Kulmbach maßgeblich geprägt. „Siegfried Escher ist ein Macher, der durch Zielstrebigkeit und Zuverlässigkeit, aber auch mit Durchsetzungsstärke und großem technischen Verständnis besticht“, charakterisierte Laudator Jürgen Dippold. Zudem ist Escher seit 19 Jahren Mitglied des Mainleuser Gemeinderates.

Ebenfalls eine Ehrennadel erhielt der Mainleuser Gerhard Herold. Von 1993 bis 2021 war als Bereitschaftsleiter in der Führungsverantwortung für die Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes in Mainleus. Besonders am Herzen lag Herolds der Blutspendedienst innerhalb des BRK. So organisiert er gemeinsam mit seiner Frau Edith seit mittlerweile über 15 Jahren die Blutspendetermine in der Mainleuser Grund- und Mittelschule. Zudem gehört der Geehrte seit 1965 der Freiwilligen Feuerwehr Mainleus an und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Von 1990 bis 2008 war er außerdem im Mainleuser Gemeinderat.

Engagement für Jugendliche

Mit Melanie Türk aus Kulmbach wurde eine junge Frau geehrt, die die und Bandbreite der Jugendarbeit im Landkreis Kulmbach in ihren Blickpunkt gerückt hat. Türk ist sowohl im Bereich der Rettungsorganisationen als auch im Sport zu Hause und engagiert sich zudem in der verbandlichen Jugendarbeit für den Kreisjugendring Kulmbach . Sie war zudem mehrere Jahre als Funktionärin im Bayerischen Fußballverband aktiv.

Der Mainleuser Jürgen Schramm ist ein Langstreckenläufer im sportlichen Ehrenamt. Seine große Leidenschaft liegt im Tischtennis. Seit 52 Jahren ist Schramm Mitglied beim TTC Mainleus. 1999 übernahm er die Jugendleitung beim TTC, gehört seitdem auch dem Vorstand an. Der Geehrte spielt nach wie vor selbst im Herrenbereich.

Siegbert Unger aus Veitlahm/Mainleus erhielt ebenfalls eine Ehrennadel. Er hat sein Herz der Musik verschrieben, wie er selbst feststellte. Erste musikalische Berührungspunkte hatte Unger schon in jungen Jahren als Akkordeonspieler. Dann ließ er sich an der Tuba ausbilden, um schließlich ab 1972 im Posaunenchor Veitlahm mitzuwirken. Bis 2010 bildete er das Fundament in diesem Ensemble.

Seine weitere musikalische Leidenschaft gilt dem Chorgesang. Seit vier Jahrzehnten gehört er dem Gesangverein Veitlahm an war zeitweilig auch in weiteren Gesangsgruppen.

Die Stadtsteinacherin Marianne Nowack wurde ebenfalls mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. Im Februar 2010 hat sie die Märchen- und Erzählstunde des Awo- Ortsvereins Stadtsteinach ins Leben gerufen. Laudatorin Elisabeth Weith: „Aus kleinen Anfängen hat Marianne Nowak ein Angebot entwickelt, das über die Stadtgrenzen hinaus einen Bekanntheitsgrad erlangte.“

Der Kulmbacher Siegfried Kimmel erhielt ebenfalls eine Ehrennadel. Er engagiert sich seit Jahrzehnten für den Caritasverband des Landkreises. Als er sich 1983 entschied, Gründungsmitglied des Caritasverbandes für den Landkreis Kulmbach zu werden, war er schon lange Zeit in der Pfarrei St. Hedwig in Kulmbach aktiv und in der damals noch jungen Pfarrei begann er seine kirchliche Laufbahn schon früh im Amt eines Lektors. Werner Reißaus