Der Kleintierzuchtverein Burghaig-Kulmbach veranstaltet am 26. und 27. November die Kreiskaninchenschau in der Ausstellungshalle beim Züchterheim Seidenhof. Angeschlossen ist die Vereinsschau der Rassegeflügelzüchter, bei der allerdings nur Tauben gezeigt werden dürfen. 180 Rassekaninchen von verschiedenen Rassen und Farbenschlägen sowie circa 70 Rassetauben werden zu sehen sein. Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Offizielle Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr. Schirmherr ist der Kulmbacher Oberbürgermeister Ingo Lehmann. Der Eintritt ist frei. red