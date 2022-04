Das Kulturcafé des Kronacher Jugend- und Kulturzentrums „ Struwwelpeter “ wagt den Neubeginn. Nach über zwei Jahren der Pandemie , in denen kaum Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, soll es nun wieder losgehen – und zwar am 11. April um 20 Uhr im „Struwwel“ in der Rodacher Straße. Zu Gast sind „The Ocelots“.

Die beiden Zwillingsbrüder Brandon und Ashley Watson aus dem irischen Wexford haben ihr Songwriting und ihre musikalischen Erfahrungen vereint und bieten eine kraftvolle Mischung aus satten Harmonien und reinem akustischen Folk. Ihre Musik verkörpert die lebhafte Leichtigkeit von Simon & Garfunkel und frühen Bob-Dylan-Songs.

In ihrem Heimatland und auf dem europäischen Kontinent haben die beiden jungen Musiker bereits viele Fans gewonnen. Bei ihren Live-Auftritten ziehen Brandon und Ashley mit ihren Songtexten, wundervollen Melodien und ausdrucksstarken Stimmen und natürlich mit ihrem Charme die Zuhörer sofort in ihren Bann. Tickets für die Veranstaltung, die bei schönem Wetter draußen stattfinden soll, sind bereits jetzt erhältlich – entweder im „ Struwwelpeter “ selbst oder bei Eventim. red