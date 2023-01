André Löffler wird zusammen mit seinem Stellvertreter Michael Neubauer für weitere sechs Jahre als Kommandant die Feuerwehr Hirschfeld führen. Beide wurden bei der Jahreshaupt- und Dienstversammlung einstimmig wiedergewählt. Weiterhin wurden Bürgermeister Thomas Löffler , Stefan Neubauer und Christian Herrmann für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem silbernen Ehrenkreuz durch den weiteren stellvertretenden Landrat Bernd Steger ausgezeichnet.

Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger war voller Lob über die Hirschfelder Feuerwehr. Dass von 30 aktiven Feuerwehrleuten 27 bei der Versammlung anwesend seien, zeige den Zusammenhalt und die Kameradschaft innerhalb der Wehr. Anerkennung zollte er den Geehrten: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Bürgermeister aktiven Dienst macht.“

Der federführende Kommandant der Großgemeinde Steinbach am Wald, Markus Schulz, sprach von einem „Super-Gemeindekonzept“ und einem „guten Miteinander“ innerhalb der Wehren. Bewährt habe sich auch die Feuerwehr-Challenge, die einmal pro Jahr innerhalb der Gemeinde durchgeführt werde. Schulz ist überzeugt: „Wir sind für Herausforderungen gewappnet!“ Thomas Löffler erinnerte daran, dass er zusammen mit seinen Schulkollegen Stefan Neubauer und Christian Herrmann mit 18 Jahren den aktiven Dienst aufgenommen habe. Man habe an vielen Übungen teilgenommen, sich Wissen angeeignet und sukzessive an Leistungsprüfungen teilgenommen. Es war und ist eine schöne Zeit bei der Feuerwehr, bei der nicht nur Feuerwehrwissen vermittelt wird, sondern auch eine hervorragende Kameradschaft gepflegt werde.

Vorsitzender Christian Neubauer freute sich, dass nach zwei Jahren Pause im Mai wieder das Vatertagsfest abgehalten werden konnte. Weiterhin erwähnte er die Teilnahme an der 800-Jahr-Feier und der 70-Jahr-Feier Katholischen Jugend sowie bei kirchlichen Veranstaltungen. Für das kommende Jahr seien ein Kappenabend, das Vatertagsfest, ein Weinfest und die Organisation des St.-Martins-Umzug geplant.

Kommandant André Löffler berichtete von 14 Einsätzen und 17 Übungen im Jahr 2022. Der größte Einsatz sei in Kehlbach bei einem Scheunenbrand gewesen. Er wies auch darauf hin, dass einmal pro Jahr ein Erste-Hilfe-Kurs abgehalten wird. Sein Dank galt der BRK-Bereitschaft Windheim-Hirschfeld für die Unterstützung. Weiterhin berichtete er, dass man im laufenden Jahr einen Neustart mit der Jugendfeuerwehr plane. Danke sagte er auch Stefanie Neubauer für ihren 20 Jahre langen aktiven Dienst. Der Mitgliederstand wurde mit 213 beziffert. vs