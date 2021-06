Die Polizei Ludwigsstadt hat Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen. In der Zeit von Samstag bis Dienstag parkte ein blauer VW Golf in einer Parkbucht am Rathaus Ludwigsstadt . Ein Unbekannter verursachte beim Ein- oder Ausparken starke Kratzer an diesem Fahrzeug . Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 09263/975020. pol