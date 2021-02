Was war das jedes Jahr für ein Helau , wenn die Prinzenpaare und ihre Narrendelegationen aus der Hochburg Steinwiesen ihren Weg nach Veitshöchheim angetreten haben, um in den Mainfrankensälen dabei zu sein. Egal, ob es das Kinderprinzenpaar war, das bei "Wehe, wenn wir losgelassen", der Fernsehsendung des bayerischen Nachwuchses, dabei war. Oder das "große" Prinzenpaar und das Präsidium der FGS, die sich in fantasievollen Kostümen bei " Fastnacht in Franken " eingefunden hatten. Das letztjährige und auch jetzt noch amtierende Prinzenpaar Frank II und Ramona I machten als Vogelscheuchen verkleidet 2020 Veitshöchheim unsicher.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. " Fastnacht in Franken " gibt es nur ohne Zuschauer, "Wehe, wenn sie losgelassen" muss ohne die vielen kleinen Prinzenpaare auskommen, die die Sendung so liebenswert machen , und es bleibt nur die Hoffnung, dass man im nächsten Jahr wieder vor Ort "Franken Helau " rufen kann.

Doch ganz ohne Fasching und Fastnacht kommt ein richtiger Faschingsnarr nicht aus. Wenn man schon seine Lieblingssendung nur im Fernsehen sehen und als Trost nur die Sendungen der letzten Jahre über die Mediathek oder Youtube anschauen kann, dann muss wenigstens in der Faschingszeit das Outfit stimmen. Und so kann man sein " Helau ", "Feuedunnekeil" oder "Alda Waaf" gedämpft hinter einer "Faschings-Nase-Mund-Bedeckung" rufen - damit bekommt der Begriff "Faschingsmaske" eine ganz andere Bedeutung. Bis zum Faschingswochenende wird das gute Stück nur am Tag der Faschingssendung " Fastnacht in Franken " hervorgekramt, möglicherweise so als "Stirnband" zweckentfremdet, damit man auch Trinken, Essen und Singen kann.

Ganz ohne Fasching kommt der Steinwiesener nicht aus. Die Faschingsgesellschaft Steinwiesen (FGS) möchte kleine und große Narren auf eine kleine Zeitreise durch ihren geliebten Fasching mitnehmen. Bis zum Faschingsdienstag gibt es immer mittwochs und samstags ab 19.30 Uhr (zum Endspurt hin in kürzerer Folge) jeweils zwei Videos aus ihrem Archiv, zu sehen auf Youtube und Facebook . Weitere Infos auf der Facebook-Seite der FGS. sd