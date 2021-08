Die Neuwahlen beim SC Rennsteig waren das Hauptthema der Hauptversammlung des Sportclubs. Der bisherige Vorsitzende Daniel Scherbel hatte bereits im Vorfeld angekündigt, seinen Posten an der Spitze des SCR aufzugeben, aber weiterhin aktiv im Verein tätig zu sein. Auch in der Abteilung Fußball waren verschiedene Posten neu zu besetzen.

Klaus Neubauer, der bisherige 2. Vorsitzende, wurde einstimmig für drei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter wurde Lutz Treuner. Kassier blieb Klaus Trebes, der dieses Amt nun seit mehr als 30 Jahren innehat. Als neuer Schriftführer fungiert Hubert Neubauer. Für die Fußballabteilung konnten junge Leute gefunden werden. Lukas Fischer wurde zum Abteilungsleiter gewählt. Die Spielleiterin 1. Herrenmannschaft bleibt Nadine Bauer; sie wird künftig von Felix Neubauer unterstützt. Die 2. Mannschaft betreut in Zukunft Jonas Fischer. Theres Fischer wurde die Spielleiterin der Damenmannschaft, die mit Ludwigsstadt eine Spielgemeinschaft hat. Julius Wiegand wurde Spielleiter der Jugendmannschaften. Die Abteilungsleiter Volleyball , Nico Wiegand und Frank Hirschböck, Wintersport , Angela Wiegand und Jürgen Baier , sowie der Tischtennis-Leiter Marco Christmann wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für die Pflege der Sportplätze ist weiterhin Klaus Neubauer und für die Eintrittsgelder als Platzkassier Wolfram Wich zuständig. Neben den bisherigen Beisitzern Jens Straßner, Christian Christmann, Daniel Neubauer, Til Flender und Florian Löffler wurden noch Daniel Scherbel, Patrick Fehn, Niklas Gohlke und Sophie Wäcker gewählt. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Hermann Jung und Thomas Grünbeck.

Daniel Scherbel verabschiedete sich als Vorsitzender in seinem Rechenschaftsbe-richt der vergangenen beiden Jahre. Der Mitgliederbestand schrumpfte in diesen beiden Jahren um 23 von 350 auf 327. Nachdem keine Sportfeste und die anderen Traditionsveranstaltungen wie Sportlerfasching, Schlachtschüssel und Weinfeste stattfinden konnten, fehlten die geselligen und sozialen Kontakte, aber vor allem auch die Einnahmen.

Daniel Scherbel, der auch als Abteilungsleiter Fußball fungiert, lobte den neuen Spielertrainer Christian Brandt. Ihm sei es nicht nur mit seinen 26 Toren gelungen, einen sehr guten vierten Tabellenplatz nach Abbruch der Serie zu erreichen. Er entwickelte die Mannschaft weiter und sorgte für einen guten Zusammenhalt und Trainingsbeteiligung der Truppe. Bei der 2. Mannschaft wurde die Spielgemeinschaft mit Hirschfeld aufgelöst. Ab der neuen Saison gibt es eine 3er-Konstellation mit Windheim und Teuschnitz. red