Die Feuerwehr Kronach entwickelt sich positiv. Der Nachwuchs scheint mit 45 „Löschminis“ gesichert zu sein. Und das ist wichtig, denn im vergangenen Jahr waren die Kameradinnen und Kameraden 250-mal im Einsatz. Das sind laut Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger rund ein Siebtel aller Feuerwehr-Alarmierungen im gesamten Landkreis. Bei den Einsätzen der Kronacher wurden insgesamt 36 Menschen, die sich in einer Notlage befanden, gerettet, befreit oder medizinisch versorgt. Das berichtete Kommandant Christian Büttner bei der Hauptversammlung.

Der Vorsitzende Stefan Wicklein freute sich über die Steigerung der Mitgliederzahlen um zwölf Personen auf aktuell 411. Davon sind aktiv 92 im Feuerwehrdienst tätig. Er freue sich auf die Feuerwehrjubiläen in Ludwigsstadt, Neukenroth und Friesen. Neben einem Recover-E-Bag – das ist ein Berge- und Aufbewahrungssystem für verunfallte Elektroautos – und einem Kommandofahrzeug seien eine Zusatzausstattung für den Versorgungs-Lkw, eine akkubetriebene Standleuchte für das Kleinalarmfahrzeug, eine große Schmutzwasserpumpe angeschafft worden sowie ein Zuschuss von 10.000 Euro zur Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs. Insgesamt seien über 20.000 Euro aus Vereinsmitteln in das Feuerlöschwesen und somit in den Schutz der Bevölkerung investiert worden.

Bei den Einsätzen ging Büttner insbesondere auf den Brand eines Industriegebäudes in der Bamberger Straße ein. Durch das frühzeitige Erkennen des Brandes habe eine Katastrophe wie vor 60 Jahren vermieden werden können. 14 Feuerwehren, Einheiten von THW und BRK meisterten diese schwierige Aufgabe. Weiterhin erwähnte er den Waldbrand in Emmersheim sowie den Dachstuhlbrand in der Arthur-Goller-Siedlung. Insgesamt wurden 4774 Einsatzstunden von den aktiven Feuerwehrkräften geleistet.

Mehrere Mitglieder wurden geehrt: Robert Häublein (70 Jahre Mitglied), Jochen Fischer (60), Alfred Beranek (50), Hans-Werner Schmidt (40), Marcus Walker (30). Das staatliche Ehrenzeichen erhielten: Hans-Werner Schmidt (40 Jahre), Christian Grebner, Florian Pohl, Carolin Wicklein (25). Dienstaltersabzeichen: Matthias Bauer, Daniel Bausch, Thomas Gareis, Markus Riegen (20 Jahre). Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber: Joachim Blinzler, Christian Grebner, Christian Lieb, Florian Pohl, in Gold: Walter Wicklein. Städtisches Verdienstabzeichen: Ludwig Dirk, Hans-Werner Schmidt, Ralf Tittel. Vereinsehrungen: Robert Häublein (70 Jahre), Jochen Fischer (60), Alfred Beranek (50), Hans-Werner Schmidt (40) und Marcus Walker (30).

Befördert wurden zum Feuerwehrmann Daniel Bausch, Selma Lieb, Marco Scherbel, Lukas Weiß, zum Oberfeuerwehrmann Julian Scherner, Sina Setale, zum Hauptfeuerwehrmann Peter Böhne, Nico Porzelt, Thilo Schütz. vs