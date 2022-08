Der Vorsitzende des Mitwitzer VdK-Ortsverbands, Herbert Theimer, gab beim Sommerfest auf dem Gelände des Tennisheims einen beeindruckenden Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre. Obwohl man 15 Sterbefälle zu verzeichnen hatte, weise man mit 308 einen stabilen Mitgliederstand auf.

Als 300. Mitglied erhielt Angelika Langer einen Blumenstrauß. Dazu gratulierten auch der Ehrenkreisvorsitzende, Altlandrat Heinz Köhler , Kreisvorsitzender Heinz Hausmann sowie Bürgermeister Oliver Plewa.

Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen für zehn-, 25- und 30-jährige Mitgliedschaft ein. Mit einer Urkunde, einer Anstecknadel und einem Gutschein wurde die Treue belohnt.

Geehrt wurden Siegmund Münch, Karl-Heinz Gänslein, Heike Vieweg, Werner Höllein, Winfried Schader, Angela Langer und Lothar Langer (alle zehn Jahre); Eva Kugelberg, Wolfgang Schader, Gerda Kurz, Brigitte Köhler, Käthe Gawellek, Herbert Theimer, Marion Ehrsam, Hermann Wagner und Jürgen Heidenbluth (alle 25 Jahre); Inge Bauer und Rudi Engelhardt (beide 30 Jahre).

Für seine 20-jährige Mitarbeit im Vorstand erfuhr Gerhard Sander eine Extraauszeichnung. Kreisvorsitzender Heinz Hausmann ehrte Sander mit den Worten: „Du bist ein leuchtendes Beispiel.“

Wenngleich das 75-jährige Bestehen des Ortsverbands nicht im Mittelpunkt des Sommerfestes stand, wurde dennoch an die Anfänge erinnert. Wie überall im Land hinterließ auch in Mitwitz der Zweite Weltkrieg unzählige Kriegerwitwen und Kriegsopfer. Auch zu deren Unterstützung bildete sich am 4. Dezember 1946 in Bayreuth der Interessenverband VdK. In Mitwitz gründete sich ein Ortsverband am 8. Juli 1947 unter dem Vorsitz von Alfred Dötschel. Vorsitzende seit dieser Zeit waren unter anderem Heinz Müller, Josef Seebauer, Wilhelm Schelhorn, Anita Schardt und nunmehr seit acht Jahren Herbert Theimer.

„Obwohl sich die Aufgaben und Ziele des Sozialverbands seitdem geändert und weiterentwickelt haben, wird seine Bedeutung angesichts der momentan schwierigen Situation mit den damit verbundenen vielfältigen sozialen Problemen in Zukunft eher zunehmen“, prognostizierte Hausmann.

In geselliger Runde verbrachte die Mitwitzer VdK-Gemeinde noch einige schöne Stunden. Die tüchtigen Frauen um Angela Renner, Inge Wagner, Carola Stier und Christine Purucker sowie Harald Rennen halfen bei der Bewirtung. red