Norbert Neugebauer

Der Nordhalbener Skulpturenpfad ist um ein weiteres Objekt reicher. „Les Deux Pelliers“ kennzeichnen nun den vorläufigen nördlichen Endpunkt der Kunst-Allee, die sich vom Ortsrand entlang der „Badstraße“ erstreckt.

Der in Wallonien in Belgien lebende Bildhauer Urban Stark hat sie als Hommage an die Region geschaffen und sie den Nordhalbenern als Hoffnungs-Symbol gestiftet. „Es geht doch vorwärts“, meint er beim Fototermin vielsagend und stellt sich zwischen seine beiden Pfeiler. Die himmelwärts gedrehten Spiralen in den meterhohen Fichtenstämmen werden von Schieferplatten gekrönt. Sie stehen auch für die traditionelle Wertschöpfung mit den frankenwaldtypischen Materialien, die er in Nordhalben vorgefunden hat. Begonnen hat Stark mit der Arbeit bereits bei seinem ersten Aufenthalt im „Maxhaus“ im November 2019. Die geplante Fertigstellung im darauffolgenden Frühjahr musste dann jedoch durch die Corona-Folgen aufgeschoben werden.

Der am Niederrhein geborene multimediale Künstler kam durch die „HolzArt“ mit der hiesigen Szene in Kontakt und stellte sich mit seiner Ausstellung „Material Arts & Artial Houses“ in Nordhalben erstmals vor. Nun ist er auch noch mit einem zweiten Werk im Ort vertreten, das den Eingangsbereich des „ Nordhalben Village“ als Leihgabe ziert. Was Stark augenzwinkernd mit dem Objekt „It’s a Rückriem – isn’t it?“ darstellen will, können die Besucher selbst erraten, wenn das innovative Arbeits- und Wohnprojekt im früheren Schulhaus einmal in Betrieb geht.

Bis dahin zeigen erstmal die beiden Säulen zuversichtlich in den blauen Himmel am Nordhalbener Naturerlebnisbad und setzen nun den Skulpturenweg über die Staatsstraße hinweg fort. Autofahrende kunstinteressierte Besucher können dort parken, ebenso befindet sich eine ÖPNV-Haltestelle an der Kreuzung.