Die im vergangenen Jahr durch Corona etwas ausgebremste und 2021 mit voller Kraft durchgeführte Maßnahme „Ausbildung zum Kirchenführer “ des Vereins für Markgrafenkirchen mit Sitz in Bayreuth ist kürzlich feierlich abgeschlossen worden.

Am Ende der eineinhalbjährigen Ausbildung erarbeiteten und reflektierten die 14 Teilnehmer jeweils eine Probe-Kirchenführung.

Regionalbischöfin Dorothea Greiner merkte bei der Überreichung der Zertifikate Folgendes an: „Auch Menschen, die fremdeln mit Gott und Kirche, haben oft gerade deswegen ein Interesse an diesen Räumen. Und Sie, liebe Kirchenführer , schließen diese Räume auf und damit auch die Welt des Glaubens, die in ihnen anschaulich wird.“

Stolz zeigten Annemarie Gareis und Lydia Kestel ihre Zertifikate. Stolz ist aber auch die Kirchengemeinde Seibelsdorf auf die beiden Frauen. Als Folge davon wird im kommenden Jahr versucht, regelmäßig Führungen in der Markgrafenkirche in Seibelsdorf anzubieten. hs