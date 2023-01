Die „Ruotnkernge Fousanocht“ wurde vom Faschingsvirus befallen. Anders als bei der Corona-Pandemie handelt es sich um einen Gaudivirus, der nicht den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes unterliegt. Aus diesem Grund veranstaltet die Faschingsgesellschaft nach zwei Jahren Zwangspause nun wieder die beliebten Büttenabende.

Wie diese Büttenabende, so ist auch längst der große Faschingsumzug in Vorbereitung. Die Planungen laufen seit Monaten.

Nicht nur der Elferrat hat sich ein facettenreiches Programm ausgedacht, sondern auch zahlreiche Mitwirkende üben und trainieren ihren Auftritt und studieren die Texte ihrer Büttenreden ein. Unter dem Motto: „Love, Helau und Fousanocht“ wird es an drei Büttenabenden heiß hergehen. Dabei werden auch die Tanzgarden die Beine schwingen und ihre grazilen Formationen und Showtänze präsentieren. Die Schulturnhalle wird sich an diesen Abenden (Samstag, 4. Februar, Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar, Beginn jeweils um 19.30 Uhr) in ein kunterbuntes Narrenhaus verwandeln. Dabei setzt die Ruotnkernge Fousanocht auf „alte Hasen in der Bütt“.

Noch zu den Youngsters zählt das Duo Hannah Reuth und Franziska Renk, die zum dritten Mal in die Bütt gehen. Immer wieder eine Augenweide und gern gesehen sind die choreografisch gut abgestimmten und harmonischen Tanzeinlagen von Elferratstanzgarde und Jugendtanzgarde. Die Elferratsgarde wird von Barbara Ruß trainiert. Mit der Jugendgarde studieren Sabrina Schmidt, Jessica Fischer-Weiß und Barbara Ruß die sehenswerten Choreografien ein.

Darüber hinaus wird das Rothenkirchener Männerballett mit Spitzendarbietungen für Lachsalven und Staunen sorgen. Die Hausband „Rainbows“ wird musikalisch durch den Abend führen.

Die Kinderbütt präsentiert am Sonntag, 5. Februar, und Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr ihre einstudierte Kinderfousanocht mit Tanzbeiträgen der Kindertanzgarde. Jetzt schon vormerken: Der große Faschingsumzug findet am Sonntag, 23. Februar statt.

Der Kartenvorverkauf läuft bei Familie Baier in Rothenkirchen , Ziegelei 15, Telefon 09265/1816.