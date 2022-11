Die Bäckerinnungen Kronach und Coburg-Lichtenfels-Neustadt stellen sich erneut einer Brot- und Stollenprüfung. Die neuerlichen Qualitätstests finden am 9. und 10. November in Kronach am Marienplatz 5 statt. Ein Novum ist dabei, dass sich die Bäckereibetriebe diesmal auch der Öffentlichkeit vorstellen. Das heißt: Jeder und jede darf probieren.

Die Brot- und Stollenprüfung findet an beiden Tagen schon früh statt. Ab 10 Uhr besteht für Bürgerinnen und Bürger, Kundinnen und Kunden die einzigartige Möglichkeit, die frisch gebackenen Brote und Stollen, die von den Bäckermeistern zur Prüfung eingereicht wurden, auch selbst ganz individuell prüfen zu können. Es werden ganz sicherlich an zwei Vormittagen genüssliche Gourmet-Stunden auf die Interessenten warten. Am kommenden Mittwoch und am Donnerstag sind somit Geschmacksprüfungen auch durch die Bevölkerung möglich.

Auch zur Schlussbesprechung und Übergabe der Urkunden am Donnerstag, 10. November, ab 14 Uhr ist die Öffentlichkeit gerne geladen. Es besteht auch die Möglichkeit, an den Qualitätsprüfer Manfred Stiefel Fragen zu stellen und einen tieferen Einblick in das Innere unseres täglichen Brotes und seine Qualitätsmerkmale zu gewinnen.

Bäckereien vor großen Herausforderungen

Der Innungsobermeister der Bäckerinnung Kronach , Ulli Möckel, weist in diesem Zusammenhang auf die großen Herausforderungen hin, denen sich Bäckereibetriebe momentan gegenüber sehen. Explodierende Energiepreise und massive Steigerungen bei Kosten für Zutaten machen heimischen Bäckereien arg zu schaffen. Dazu noch der Personalmangel. Es wird viel Energie benötigt, um Brot und Brötchen zu backen.

Dennoch stellen sich die heimischen Bäckereien aus der Region Kronach , Coburg, Lichtenfels und Neustadt freiwillig der unabhängigen Qualitätsprüfung mit ihren im eigenen Betrieb hergestellten Backwaren. Auch einige Ehrengäste haben zur Schlussbesprechung am kommenden Donnerstag, 10. November, ab 14 Uhr ihr Kommen zugesagt. eh