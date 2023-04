„Ich freue mich auf die Begegnungen und die Gespräche in den kommenden Monaten und bringe mich gerne für unsere ländliche Region ein.“ Das betonte Stefanie Kaiser, Zweitstimmenkandidatin der CSU für die Landtagswahl, bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Johannisthal .

Stefanie Kaiser ist Referentin von Staatsministerin Melanie Huml in Bamberg. Die Hochstadterin betonte, dass sie durch diese berufliche Tätigkeit sowie als Gemeinderätin und Ortsvorsitzende wisse, wie vielfältig die Herausforderungen insbesondere in Oberfranken seien. Sie werde sich vor allem der Themen ärztliche Versorgung, Pflege und auch Mobilität annehmen.

Weiter an der Spitze des CSU-Ortsverbands steht Barbara Richter. Sie wurde bei den Neuwahlen einstimmig im Amt bestätigt. Ihre Stellvertreter sind Steffi und Werner Treusch. Schatzmeisterin bleibt Christa Höfner, zu Kassenprüfern wurden Stefan Müller und Anja Pötzinger gewählt, Schriftführer ist Uwe Biergans, als Beisitzer fungieren Ludwig Blomenhofer, Johannes Lang , Hubertus Treusch und Fabian Höfner.

Barbara Richter richtete den Blick auf das 70-jährige Bestehen, das der Ortsverband heuer feiern werde.

CSU-Kreisvorsitzender Bernd Liebhardt gratulierte der wiedergewählten Vorsitzenden und stellte die Erfolge der CSU heraus. Mit dem Lucas-Cranach-Campus und dem Kommunalunternehmen werde sowohl in Kronach als auch in den anderen Kommunen enorm viel bewegt. Der Beitritt des Landkreises Kronach zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg werde die Anbindung der Region weiter verbessern, gab er sich überzeugt.

„Die Förderoffensive des Freistaates war ein Segen für unsere Region“, betonte Bürgermeister Bernd Rebhan . Auch in Johannisthal seien mit der Beseitigung der Brandruine und der Sanierung der Dorfgemeinschaftsräume zwei Projekte abgeschlossen worden. Mit der Hochwasserfreilegung Johannisthal im Zuge des Straßenbaues stehe eine große Aufgabe an. Sein Dank galt den Aktiven aus Johannisthal für das Zutun in der Dorfgemeinschaft.

Gemeinsam mit Stefanie Kaiser und Kreisvorsitzendem Bernd Liebhardt nahm Rebhan die Auszeichnung verdienter Mitglieder vor. Seit drei Jahrzehnten gehört Christa Höfner der CSU an. Für 45-jährige Mitgliedschaft wurden Ludwig Blomenhofer und Andreas Schrepfer geehrt. red