Fast schon Tradition ist es, dass die Eröffnung der Gottesdienste im Advent im „Dom des Frankenwaldes“ musikalisch vom Posaunenchor Christ-König Tettau mitgestaltet werden. Am Vorabend des diesjährigen ersten Advents , am Samstag, 26. November, um 18.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde Buchbach zur feierlichen Vorabendmesse mit dem Posaunenchor ein. Ebenso ergeht herzliche Einladung zur Adventsandacht am Sonntag, 1. Advent , um 17 Uhr.

Schon am Samstag 3. Dezember, gastiert die Musikschule Oberfranken (Kronach) in der St.-Laurentiuskirche Buchbach . Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Am zweiten Advent gastiert der Buchbacher Chor „Liederhort“ zur Messfeier in der Christ-König-Kirche Tettau. Die Messfeier beginnt um 8.30 Uhr. Am Sonntag, 18. Dezember (vierter Advent ), reist der Buchbacher Chor in die Stadtpfarrkirche Lichtenfels, um dort bei Buchbachs ehemaligen Pfarrer Roland Neher die Messfeier musikalisch zu gestalten. Im Bus sind noch Plätze frei, wer mitfahren möchte, kann sich beim Chorleiter Benjamin Baier oder bei der Vorsitzenden Berthold Suffa anmelden. Hier wird ein kleiner Unkostenbeitrag fällig. Nach dem Gottesdienst ist ein gemeinsames Mittagessen in Stublang geplant.

Am Heiligen Abend singt der Singkreis Buchbach um 15 Uhr zur Wort-Gottes-Feier in der Christ-König-Kirche in Tettau. Um 17 Uhr findet die Christmette mit dem Chor Liederhort Buchbach sowie der Blaskapelle im „Dom des Frankenwaldes“ statt. bb