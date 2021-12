Die Vitale Apotheke eröffnet in Küps ein zentrales Testzentrum auf dem Parkplatz der Firma Getränke Ultsch, direkt neben der Rewe . In dem Corona-Testzentrum werden ab dem 23. Dezember von montags bis samstags und von 8 bis 18 Uhr kostenfreie Corona-Antigentests angeboten.

Die Abnahme dieser Schnelltests erfolgt durch geschultes Fachpersonal. Das Testergebnis kann nach 15 Minuten per E-Mail empfangen oder vor Ort im Testzentrum ausgedruckt werden. Es ist dann für 24 Stunden gültig.

„Derzeit stehen allen Bundesbürgern kostenfreie Corona-Schnelltests zu. Aufgrund unserer bisherigen Testerfahrung sind wir auf einen Ansturm bestens vorbereitet – in zwei Linien können über 400 Tests pro Tag durchgeführt werden“, sagt Jürgen Auernhammer von der Vitale Apotheke .

Unkompliziert und bürgernah

Der Standort des barrierefreien Testzentrums liegt direkt am Parkplatz der Firma Getränke Ultsch. Kostenfreie Parkplätze stehen für die Besucher in ausreichender Menge zur Verfügung. „Uns ist eine unkomplizierte und bürgernahe Herangehensweise wichtig“, so Auernhammer. Wunschtermine können online unter www.vitale-apotheke.de reserviert werden. Alternativ ist aber auch jederzeit eine spontane Testung ohne Termin vor Ort möglich. Eine Termin-Reservierung wird empfohlen, um Wartezeiten zu vermeiden. red