Nicht nur für Einheimische, sondern auch für Ausflügler aus allen Richtungen ist die urige Wanderhütte auf dem Herrgottswinkel bei Wallenfels zu einer beliebten Einkehrstätte geworden. Der Heimat- und Wanderverein „Frankenlust“ Wallenfels ist stets bemüht, dieses vereinseigene Schmuckstück und den unmittelbar daran befindlichen Außenbereich in wohltuendem Zustand zu erhalten.

Zum Eingangsbereich gehörte auch ein Holzbrunnen mit plätscherndem Wasser. Doch nach rund einem Vierteljahrhundert hatte dieser ausgedient und musste entsorgt werden. Um nun einen neuen Brunnen herzustellen, wandte sich der rastlose Vorsitzende Josef „Elle“ Schlee an die Bayerischen Staatsforsten, im Konkreten an Markus Schnabrich vom Forstbetrieb Nordhalben, um geeignetes Holz zu erhalten.

Die Anfrage stieß auf offene Ohren, und schließlich wurde Forstwirt Schnabrich bei der Suche nach einem geeigneten Stamm im sogenannten Premeuseler Waldgebiet bei Presseck fündig. Ausgesucht hatte er eine Douglasie.

Nachdem der Nadelbaum beim Herrgottswinkel angeliefert worden war, schaltete Josef Schlee seinen Freund Albert Zeuß, einen ehemaligen Zimmerer, ein, der sich an die Arbeit machte und die rund drei Meter lange Douglasie in einen Brunnentrog umwandelte. Auch eine Säule fertigte Zeuß an.

Es plätschert wieder

Damit das Plätschern nicht verstummt, sorgten der Vorsitzende und Lars Fischer für das entsprechende Wasserumlaufsystem mit umweltfreundlichem Solarstrom.

Die gesamte Brunnenanlage konnte noch vor dem Bergfest am 7. August seiner Bestimmung übergeben werden. Die Beteiligten trafen sich beim Herrgottswinkel und begutachteten das gelungene Werk. Da dem Wanderverein hierfür keinerlei Kosten entstanden sind, dankte Josef Schlee dem Wallenfelser Revierleiter Alexander Schmitt sowie Markus Schnabrich und Albert Zeuß für die unentgeltlichen Leistungen und lud zu einer deftigen, von der Hüttenwirtin Hilde Gleich zubereiteten Brotzeit ein. hf