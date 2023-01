Der Kreisvorsitzende des Kreisverbands Kronach des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB), Wolfgang Müller , zeigte sich erleichtert, dass wieder Konzerte , Kreismusikfeste und Ehrungen stattfinden konnten.

Aktuell zählt man 1437 Mitglieder. Mit Stichtag 28. Februar 2023 hat sich der Musikverein Schneckenlohe aufgrund Mangel an Aktiven vom NBMB abgemeldet, so dass der Kreisverband dann nur noch 47 Musikkapellen zählt. Bei den von Müller besuchten 52 Veranstaltungen nahm er 154 Ehrungen vor. Die lediglich 16 Mitgliedsnadeln für Jungmusiker machten ihn nachdenklich in Bezug auf den Nachwuchs: „Nur Vereine mit umfangreicher Jugendarbeit werden auf Dauer bestehen“, appellierte er.

Eine beeindruckende Demonstration der Blasmusik im Landkreis seien die Kreismusikfeste in Nurn und Nordhalben gewesen, und das trotz großer Herausforderungen im Vorfeld. Heuer wird es ein Kreismusikfest am 27. und 28. Mai in Reichenbach und ein Musikfest vom 16. bis 18. Juni in Tschirn geben. Auch das Kreis- und Kreissenioren-Orchester 50+ werden wieder ein Konzert abhalten. Das Kreisorchester bestand aus 47 Aktiven aus 21 Vereinen; die „Senioren“ waren mit 40 Musikern und vier Musikerinnen mit einem Altersdurchschnitt von 61 Jahren aus 22 Vereinen am Start. Beim Kreisorchester schwang erstmals Florian Beetz den Taktstock; beim Kreisseniorenorchester Holger Mück.

2022 haben aus dem Landkreis 31 Aktive das Leistungsabzeichen in Bronze, acht Aktive in Silber sowie Johanna Dietrich (Querflöte, Musikkapelle Nordhalben) und Raphael Hanft (Schlagzeug, Symphonisches Blasorchester Küps ) in Gold absolviert. Der im Herbst 2022 gestartete D1-Lehrgang (Bronze) läuft mit 35 Teilnehmern aus zwölf Vereinen. Die Ehrung von Johanna Dietrich nahm Landrat Klaus Löffler vor; Raphael Hanft konnte nicht anwesend sein. Der Landrat dankte dem rührigen Kreisvorstand für seinen mit so viel Herzblut verbundenen Einsatz.

Ehrungen und Verabschiedung

Wolfgang Müller freute sich, Alexander Klug für zehnjährige Tätigkeit im Kreisvorstand, fünf Jahre zunächst als Beisitzer sowie seit 2017 als stellvertretender Kreisvorsitzender, die NBMB-Verdienstnadel in Bronze mit Urkunde sowie die Ehrenmedaille in Bronze mit Diamant der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände zu überreichen. Mit der NBMB-Verdienstnadel in Gold mit Urkunde sowie der Ehrenmedaille in Gold mit Diamant und Jahreszahl der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände wurde Thomas Kolb für 25-jährige Tätigkeit als Kreiskassier geehrt. Leider legt er vorzeitig sein Amt nieder. hs