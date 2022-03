Am Samstag, 26. März, um 19 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Laurentius in Schmölz ein Benefizkonzert des Lemberger Bandura-Quartetts „Goldkehlchen“ statt. Die „Goldkehlchen“ sind vier studierte und professionelle Musikerinnen und Sängerinnen aus der Ukraine, die vor dem Krieg mit insgesamt neun Kindern geflohen sind und in Warmensteinach Aufnahme gefunden haben. Sie wollen nicht auf Almosen angewiesen sein, sondern durch das, was sie gelernt haben, nämlich zu singen und zu musizieren, hier im Asyl ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, indem sie Konzerte auf allerhöchstem Niveau geben. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um großzügige Spenden gebeten. Foto: Veranstalter