Ob Schnittlauch , Petersilie oder Basilikum , frische Kräuter gehören zum Kochen und geben allen Gerichten den letzten Kick. Besonders im Sommer wachsen viele Kräuter im Garten oder auf den Naturwiesen wie zum Beispiel Giersch, Vogelmiere, Gundermann, Gänseblümchen oder Löwenzahn. Der Kurs findet am Donnerstag, 1. Juli, von 18 bis 21 Uhr in der Arnika-Akademie Teuschnitz , Schulstraße 5, in Teuschnitz statt. Kursleiterin ist die Ernährungsberaterin Yvonne Müller. Anmeldung und Informationen: Rathaus Teuschnitz , Anna Knauer, 09268/97214, E-Mail an info@arnikastadt.de, teuschnitz.de/arnika-akademie/veranstaltungsangebot. Anmeldeschluss ist Sonntag, 27. Juni. red