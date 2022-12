Beamte der Verkehrspolizei Coburg kontrollierten am Dienstag gegen 18 Uhr in der Thüringer Straße in Gundelsdorf den Fahrer eines VW Polo. Die Beamten stellten bei dem Fahrzeuglenker drogentypische Auffälligkeiten fest, welche sich im Rahmen eines Drogentests auch bestätigten. Der Fahrer muss nun mit einem nicht unerheblichen Bußgeld rechnen. Außerdem droht ihm auch noch ein Fahrverbot.

Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Der Fahrer eines VW Golf samt Anhänger befuhr am Dienstag gegen 11.25 Uhr die Kreisstraße 25 von Friesen in Richtung Gundelsdorf. Auf Höhe des Kreisbauhofes bemerkte er den Fahrer eines Mercedes zu spät, welcher seine Geschwindigkeit verringert hatte, um augenscheinlich abzubiegen. Der Golf-Fahrer lenkte nach links, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Hierbei touchierte sein Wagen allerdings ein ihm entgegenkommendes Müllauto und schleuderte schließlich noch gegen einen hinter dem Müllfahrzeug folgenden eines Skoda . Der Anhänger des Unfallverursachers kollidierte letztendlich noch mit einem weiteren Fahrzeug. Aufgrund des Unfalls sind eine schwer verletzte sowie eine leicht verletzte Person zu beklagen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 35.000 Euro.

Vorfahrt beim

Abbiegen missachtet

Am Dienstag gegen 10.20 Uhr befuhr der Fahrer eines Ford die Schwedenstraße in Kronach . Er wollte an der Einmündung zur Alten Ludwigstädter Straße in Richtung Nordbrücke abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Auffahrunfall

mit Verletzten

Eine Autofahrerin war mit ihrem Ford am Dienstag gegen 9.12 Uhr auf der Bamberger Straße in Kronach unterwegs und wollte auf Höhe des Schleifer Rings nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste die Fahrerin ihren Wagen abbremsen. Ein unmittelbar folgender Fahrer eines Skodas bemerkte dies und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein wiederum folgender Fahrer eines Daimlers erkannte die Situation anscheinend zu spät und fuhr auf die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge auf. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

Holz entwendet,

Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum der letzten fünf Wochen wurden etwa 20 Raummeter Holz aus einem Waldstück nahe der Bastelsmühle gestohlen. Es handelt sich hier um Feuerholz im Wert von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Ludwigsstadt unter Telefon 09263/975020 entgegen. pi