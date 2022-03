Die Dekanatssynode begann mit einem Gottesdienst in der Ludwigsstädter Michaeliskirche. Dabei wurde der neue stellvertretende Dekan, Pfarrer Michael Foltin, in sein Amt eingeführt.

„Die heutige Einführung ist ein Grund zur Freude, wenngleich die Weltlage nicht ganz so glücklich ist“, meinte Dekan Markus Müller. Eine Vorstellung von Foltin wäre, wie Eulen nach Athen zu tragen, sei doch der hochmotivierte Gemeindepfarrer schon rund neun Jahre im Dekanatsbezirk tätig und allseits gut bekannt wie auch geschätzt. Im Glauben an den dreieinigen Gott tief verwurzelt, finde der kraftvolle und glaubensstarke Seelsorger gute Worte zur rechten Zeit und verstehe es, die Menschen zu ermutigen. Nach Kirchenrecht obliege es dem Dekan bzw. der Dekanin, ihren Stellvertreter vorzuschlagen. Der Vorschlag werde im Pfarrkapitel angehört, wo er – so Markus Müller – nicht nur einfach zur Kenntnis genommen, sondern mit großem Beifall quittiert worden sei. Die erforderliche Wahl im Dekanatsausschuss erfolgte einstimmig. „Das zeigt das hohe Vertrauen“, würdigte er dessen überzeugende und zuversichtliche, von Gefühl und Empathie getragene Arbeit.

Der Dekan war es auch, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Ulrike Schorn Pfarrer Foltin durch Gebet und Handauflegung in sein Amt einführte. Assistiert wurde dieser von Ute Schwarz vom Kirchenvorstand Burggrub sowie den beiden Präsidiums-Mitgliedern der Dekanatssynode, Horst Moser und Thomas Rebhan. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Dekanatskantor Sigurd Knopp an der Orgel.

Michael Foltin, gebürtiger Münchner und Sohn einer Pfarrersfamilie, war vor seinem Dienstantritt in Burggrub zuletzt in Gleisenau im Landkreis Hassberge tätig. Zum 1. September 2013 begann der zweifache Familienvater seinen Dienst in der Kirchengemeinde Burggrub. Sein Theologie-Studium hatte er in Erlangen und München absolviert. Das Vikariat leistete er im Augsburger Landkreis Gersthofen ab. hs