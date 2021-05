Am Sonntagabend gegen 21 Uhr kam es auf der B 173 bei Oberlangenstadt zu einem Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten und rund 45 000 Euro Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein Audi-A6-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Küps kommend in Fahrtrichtung Lichtenfels. Vor dem Ortseingang Oberlangenstadt überholte der 21-jährige Fahrer zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge und wollte nach dem Wiedereinscheren nach links auf die KC 27 abbiegen. Hinter dem Audi fuhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer, der ebenfalls zum Überholen ansetzte. Der Mercedes-Fahrer übersah offensichtlich, dass der vor ihm fahrende Audi-Fahrer nach links abbiegen wollte und kollidierte mit dessen linker Fahrzeugseite. Der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und überschlug sich an einen Böschungswall. Das Fahrzeug durchbrach den Zaun eines Gartengrundstücks und blieb auf der Fahrerseite liegen. Mit im Mercedes saß eine schwangere 20-Jährige. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Kronach gebracht. Der Audi-Fahrer und dessen 22-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt und medizinisch betreut. Die Polizei Kronach sucht nach Unfallzeugen unter Tel. 09261/5030. pol