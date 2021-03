Der Rotary Club schaut aktuell vor allem auf die Menschen, die es in dieser so außergewöhnlichen Zeit besonders schwer haben. So unterstützte der Freundeskreis zuletzt gleich zweimal die Kunden des Caritas-"Lädlas": Zum Weihnachtsfest beschenkte er diese mit Einkaufsgutscheinen in Höhe von 5000 Euro sowie nach Einführung der FFP2-Maskenpflicht mit 2500 Masken. Eine große Freude bereiteten die Rotarier auch den Senioren im Landkreis, für die man Gartenkonzerte frei Haus organisierte. Mit der Mal-Aktion "Mein schönstes Osterbild" möchte man nunmehr den Jüngsten etwas Gutes tun.

"Die Corona-Pandemie ist gerade auch für Kinder sehr schwierig", weiß die Präsidentin des Rotary Clubs Kronach , Kerstin Sperschneider, wie sehr diese ihre Freunde in den Kindergärten vermissen. Der Verein möchten alle Jungen und Mädchen der Kindergärten im Stadtgebiet wie auch in den Ortsteilen einladen, schöne und auch lustige Bilder zu malen. Bei der Gestaltung der österlichen bzw. frühlingshaften Motive können die kleinen Malkünstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen - Hauptsache schön bunt und fröhlich. Die farbenfrohen Hingucker werden als Osterüberraschung an die Bewohner von Seniorenhäusern verteilt.

Für ihre Mühen werden die Kinder mit einem Oster-Gebäckkorb belohnt. Kurz vor den Oster-Feiertagen werden die Leckereien an die dann hoffentlich wieder regulär geöffneten Kitas ausgefahren.

"Wir wollen damit unseren Jüngsten ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Die Jungen und Mädchen haben es momentan schwer, da sie ja nicht in ihre Kindergärten dürfen", spricht Peter Müller vom Backhaus Müller aus Erfahrung. Die Kunstwerke können bis 26. März bei Kerstin Sperschneider in der Rodacher Straße 44 abgegeben werden.

Wie die Präsidentin ankündigt, wird es auch wieder Gartenkonzerte in den Seniorenhäusern geben. "Die Bewohner sowie Mitarbeiter haben sich im vergangenen Jahr so sehr über die Musik gefreut , dass wir das unbedingt weiterführern wollen." Für die neuerlichen Konzerte konnte man bereits eine Reihe von Schülern der Musikfachschule in Kronach sowie Musiker mit Bezug zu Kronach gewinnen.