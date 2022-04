Das Konzert des Bandura-Quartetts „Goldkehlchen“ am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr in Selbitz wird per Live-Stream auf YouTube übertragen. Der Zugang ist per Eingabe von „ Evangelische Kirche Selbitz“ möglich. Die „Goldkehlchen“ stammen aus Lwiw (Lemberg) in der Ukraine und sind aus dem dortigen Kriegsgebiet mit insgesamt neun Kindern geflohen. Durch ihre situationsbedingt äußerst emotionalen Konzerte versuchen sie, Spenden zu sammeln für sich sowie für ihre Familien und Verwandten in der Heimat, die dort auf dringende Unterstützung angewiesen sind. Wer etwas spenden möchte, möge sich an die Pfarrämter in Burgkunstadt (Pfarrer Geyer), Burkersdorf (Pfarrer König), Schmölz (Pfarrerin Geuter) oder Unterrodach (Pfarrer Krauter) wenden. red