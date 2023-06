Nach dem hervorragenden Auftakt am vergangenen Wochenende geht die 1. Kinder-Kunst-Biennale des Kronacher Kunstvereins in die zweite Runde. Am Sonntag, 25. Juni, lautet das Motto „Feuerzauber“.

Die Künstlerin und Pädagogin Krystyna Hurec-Diaczyszyn hat sich wieder ein vielfältiges Programm ausgedacht. Unter anderem erwartet das junge Publikum eine Zaubershow mit Pan Karol, es wird gemeinsam gemalt und gebastelt, und die Jugendfeuerwehr des Kreisfeuerwehrverbands Kronach gibt spannende Einblicke in ihre Arbeit. „Feuer ist ein faszinierendes Mysterium. Drachen und Feuerschlucker speien Feuer aus, Feuerwerke erleuchten den Himmel, Leuchtfeuer weisen Schiffen den Weg“, so Hurec-Diaczyszyn. „Wir möchten im Rahmen unserer Biennale die Fantasie der Kinder anregen und sie dazu ermuntern, ihre inneren Bilder im Rahmen unterschiedlicher Kunstformate zum Ausdruck zu bringen – unter anderem durch das Malen von Bildern, durch Verkleiden und Spielen von Geschichten, durch Erzählungen aus Büchern und die Faszination der Zauberkunst.“

Im Rahmen der Biennale wird zudem der Publikumspreis an die jungen Künstler verliehen, die sich am Malwettbewerb beteiligt haben. Nachdem Schirmherrin Bürgermeisterin Angela Hofmann am vergangenen Wochenende bereits den Jurypreis „Kleiner Lucas“ überreicht hatte, werden am Sonntag die Publikumslieblinge gekürt. Alle Besucher der Galerie waren eingeladen, ihre Stimme abzugeben. Die Spitzenplätze nehmen die gemalten Werke von Lui Völk, Max Trebes, Alia Meier und Magdalena Müller ein. Die Preisträger dürfen sich auf Geschenke freuen.

Die zweite Runde der Kinder-Kunst-Biennale findet am Sonntag, 25. Juni, von 15 bis 17 Uhr in der Galerie des Kronacher Kunstvereins , Siechenangerstraße 13, statt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Die Kinder sind eingeladen, in Verkleidung zu erscheinen. Auch Eltern sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. red