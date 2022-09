Über 40 Wanderer aus allen Steinbacher Ortsteilen machten sich auf den Weg zum ersten großen Generationenpicknick im Generationenpark Windheim. Geboren wurde die Idee im Arbeitskreis „Generationen“ in Steinbach am Wald . Gemeinsam initiiert man hier immer wieder Aktionen, um die über das Projekt Kommunalentwicklung in Trägerschaft von Kronach Creativ e.V. entwickelte Leitbotschaft „Verbindlich“ mit Leben zu füllen. Generationenvielfalt leben, Generationen und Akteure vernetzen und daraus Kraft schöpfen, das schreibt sich die Gemeinde Steinbach am Wald auf die Fahnen. Von Wanderführern begleitet, spazierten die einzelnen Gruppen zum Generationenpark. Damit die Kinder unterwegs beschäftigt waren, musste jede Gruppe einen auf der Strecke versteckten bemalten Stein ihres Ortsteiles finden und zum Treffpunkt mitbringen. Dort wurden diese „Puzzlesteine“ in eine Holzplatte eingefügt, die das gesamte Gemeindegebiet abbildet. Voller Stolz fügten die Kinder ein Teil zum anderen, so dass Bürgermeister Löffler versprach: „Das Puzzle wird auf jeden Fall dauerhaft einen ihm gebührenden Platz in der Gemeinde finden.“ Versorgt mit leckeren, vom Forsthaus Windheim vorbereiteten Picknicktüten, ließ man sich trotz der ungewohnt kühlen Witterung das Essen schmecken. red