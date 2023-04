Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Nurn wurde mit Manfred Vogler ein christlich-soziales Urgestein aus dem Vorstand verabschiedet. Der heute 84-Jährige wirkte zuletzt als stellvertretender Vorsitzender , nachdem er zuvor 35 Jahre lang als Erster Vorsitzender an der Spitze des Ortsverbandes stand. Seit 60 Jahren ist er Parteimitglied und wurde vor einem Jahrzehnt mit der goldenen Ehrennadel der CSU Bayern ausgezeichnet. Außerdem wirkte er 35 Jahre lang für seinen Heimatort als Gemeinde- beziehungsweise anschließend als Marktgemeinderat im Steinwiesener Gremium, wofür er mit der goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet wurde.

Bei den Neuwahlen im Vereinslokal Deuerling trat die Nachfolge von Manfred Vogler der bisherige Vorsitzende Josef Schuberth an. Zum neuen Ersten Vorsitzenden wurde Jürgen Eckert gewählt, der unter anderem im Marktgemeinderat Steinwiesen als CSU-Fraktionssprecher fungiert. In das Amt des Kassiers, das bislang Eckert innehatte, wurde neu Joachim Deuerling gewählt. Schriftführer bleibt Marktgemeinderat Markus Merkl.

Mit vor einiger Zeit noch gerade mal elf Mitgliedern war der CSU-Ortsverband Nurn unter den kleinsten, wenn nicht der kleinste, im Kreisverband. Durch die jüngsten Initiativen von Jürgen Eckert konnte die Mitgliederzahl auf aktuell 20 gesteigert und das Durchschnittsalter von 69 auf 55 gesenkt werden.

Bei seinem Rückblick bedauerte Vorsitzender Josef Schuberth, dass bedingt durch Corona keine größeren Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Umso erfreulicher sei gewesen, dass danach das von der SV-Damengymnastikgruppe übernommene Abfackelfest zu einem tollen Erfolg geworden sei. Wie hierzu später Kassier Jürgen Eckert ausführte, sei damit der bisher dreistellige Kassenbestand um das doppelte angewachsen. Der besondere Dank galt in diesem Zusammenhang den Nurner „Kneipenstürmern“, die durch ihre tatkräftige Mithilfe wesentlich zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

Bei den Neuwahlen wurden noch als Beisitzer Vinzenz Sesselmann und Thomas Deuerling sowie als Delegierte Markus Merkl und Jürgen Eckert gewählt.

Bei der Verabschiedung von Manfred Vogler sagte Josef Schubert, dass dessen Engagement beispiellos und nachahmenswert sei. Als Dank überreichte Schubert ein Präsent mit Wurstwaren an Vogler. Der CSU-Kreisvorsitzende Bernd Liebhardt meinte, dass es zwar manchmal schwer sei, in einem kleinen Verband etwas zu schaffen, bestätigte aber zugleich den Nurnern, dass sie sich nicht zuletzt wegen ihrer Bemühungen um neue Mitglieder auf einem sehr guten Weg befänden. Hinsichtlich seiner Ziele als Kreisvorsitzender solle die Kronacher CSU unter anderem zu einer Mitmachpartei werden, sich mehr sichtbar bei Veranstaltungen machen und die Frauenförderung mit in den Mittelpunkt stellen. hf

