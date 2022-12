Der FC Teutonia Haßlach bei Kronach hat nach zwölf Jahren erstmals wieder einen Ehrungsabend abgehalten. Immerhin waren 83 langjährig treue Mitglieder des Fußballvereins auszuzeichnen. Vorsitzender Erik Noah Wagner ehrte die folgenden Personen: Georg Schmidt für 70 Jahre; Helmut Biesenecker, Walter Biesenecker, Georg Herrmann, Franz Kestel, Richard Probst, Helmut Schirmer, Heinrich Schneider , Berthold Schwarz senior, Manfred Schwämmlein, Josef Trebes für 60 Jahre. Für 50 Jahre: Konrad Baumann, Michael Blinzler, Michael Buckreus, Bernhard Detsch, Hildegard Detsch, Rainer Detsch , Bertram Fleischmann, Winfried Götz, Martin Höfner, Albin Müller, Manfred Müller , Ulrich Müller , Werner Patzina, Raimund Preiss, Harald Scherbel, Josef Schmidt und Rudi Schwarz. Für 40 Jahre: Bernd Baierlein, Rainer Beetz, Holger Biesenecker, Martin Biesenecker, Michael Biesenecker, Stefan Biesenecker, Ursula Biesenecker, Peter Blinzler, Sascha Buckreus, Anton Doppel, Josef Eidloth, Werner Fleischer, Wolfgang Fug, Albert Gwosdek, Gerald Heim, Markus Heim, Manuela Herrmann, Christa Kestel, Oswald Ketterer, Herrmann Kuhnert, Matthias Menschik, Andreas Müller , Reiner Müller, Jürgen Scherbel, Klaus Scherer, Dieter Schmidt, Thomas Schmidt , Wolfgang Skliwa, Edmund Sprenger, Thomas Suffner, Oliver Wengler, Joachim Wicklein, Stefan Wicklein und Alexander Wolfring.

Seit 25 Jahren sind im Verein: Elisabeth Baierlein, Heiko Biesenecker, Heiko Buckreus, Christina Eidloth-Skliwa, Alexander Flügel, Elvira Flügel, Hans-Werner Flügel, Dirk Fug, Cornelia Gebhardt, Ralf Hartmann, Christian Herrmann, Joachim Kalb, Georg Kestel, Bernd Lütkenhorst, Michael Müller , Steffen Schmidt, Matthias Schneider , Stefan Schwämmlein, Berthold Schwarz jun. und Marco Seibold.

Gute Kameradschaft

Kreisspielleiter Egon Grünbeck gratulierte und dankte allen Jubilaren. Er überreichte dem FC Teutonia einen Fußball, der in Zukunft öfter im Tor des Gegners landen solle, wie er betonte. Er lobte die gute kameradschaftliche Entwicklung des über 150 Mitglieder zählenden Vereins und erhofft sich, dass dies sich auch auf die aktive Mannschaft im Spielbetrieb überträgt.

Dann nutzte der Vorsitzende Erik Noah Wagner die Gelegenheit, den ehemaligen Spielleiter, Vorstand, Schülertrainer, Spieler und aktuellen Ehrenamtsbeauftragten Rudi Schwarz, zu ehren. Schwarz erhielt wie angekündigt die Auszeichnung als Ehrenmitglied für seine langjährigen Verdienste und sein weiterhin andauerndes Engagement.

Zudem ging der Vorsitzende auf das Sportliche ein: Nach längeren Jahren der Teilnahme am Spielbetrieb nur mit Spielgemeinschaften ging man in dieser Saison wieder autark in den Spielbetrieb und blickt mit jungem Vorstand zuversichtlich in die Zukunft. eh