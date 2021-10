In feierlichem Rahmen weihten die beiden Pfarrer Norbert Lang und Jochen Pickel das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 und erbaten für die Mannschaft und die Gäste der offiziellen Übergabe Gottes Schutz und Segen. Der Gesangverein „Harmonie“ unter Leitung von Annerose Röder erfreute mit schönen Beiträgen.

Vorsitzender Wolfgang Neumann erinnerte, dass 1986 an gleicher Stelle ein neues Löschfahrzeug eingeweiht wurde. Nach nun 35 Jahren sei es Zeit geworden, dieses Fahrzeug in den „Ruhestand“ zu entlassen. Jetzt freue man sich über die Anschaffung eines fabrikneuen Fahrzeugs, bei dessen Ausstattung fast alle Wünsche umgesetzt worden seien. Der Feuerwehrverein Oberlangenstadt habe sich mit 15 000 Euro an den Anschaffungskosten beteiligt, berichtete der Vorsitzende.

Projekt startete im Jahr 2018

Die Schlüsselübergabe nutzte Bürgermeister Bernd Rebhan , um der Wehr Oberlangenstadt für das hervorragende Miteinander bei der Beschaffung und den großen finanziellen Beitrag des Vereins zu danken. Insgesamt wende die Marktgemeinde einen Beitrag von 379 558 Euro für das neue Fahrzeug samt Pumpe auf. Dank der Zuschüsse seitens des Freistaats Bayern und der 15 000 Euro, die der Feuerwehrverein Oberlangenstadt aus eigenen Mitteln spendiert habe, sei eine Restsumme von 285 358 Euro verblieben, die der Markt Küps geschultert habe.

Kommandant Jörg Klimaschewski und der Vorsitzende Wolfgang Neumann gaben gemeinsam einen Rückblick auf den Werdegang. Im Februar 2018 wurde die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeugs LF 10 in die Wege geleitet. Ende August 2021 konnte das komplett ausgestattete Fahrzeug von einer Delegation der Feuerwehr nach Oberlangenstadt überführt werden. hän