Die Feuerwehr Wallenfels hat Michael Förner für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 50 Jahren ist er ein Aktivposten der Wehr und des Feuerwehrvereins .

Neben dem neuen Ehrenmitglied Michael Förner konnten Uwe Fleischmann das staatliche Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst und Carolin Wicklein das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst aus der Hand von Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger und dem weiteren Stellvertreter des Landrats, Bernd Steger, entgegennehmen.

„Er hat es sich wirklich verdient“ – das war die einhellige Meinung aller aktiven und passiven Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wallenfels . Seit Januar 1973 ist er in der Feuerwehr Wallenfels , Lehrgänge, Leistungsprüfungen, Atemschutz und Maschinist – er war immer an erster Stelle dabei. 1999 wurde er zum Brandmeister und 2006 zum Oberbrandmeister befördert. 1994 wurde er zum stellvertretenden Kommandanten gewählt und war hier lange Jahre an der Seite von Ehrenkommandant Georg Weiß tätig.

Auch im Verein engagiert sich Michael Förner, früher als Fähnrich, Fahnenbegleiter und als Vertreter der aktiven Mannschaft im Verwaltungsrat, bevor er dann Vertreter der Passiven wurde. Nun, nach 50 Jahren, will er ein wenig kürzertreten, doch wenn ihn „seine“ Feuerwehr braucht, ist er sicher wieder zur Stelle.

Uwe Fleischmann trat am 26. März 1983 in die Wehr ein und hat alle Stufen der Leistungsprüfungen abgelegt. Er verfügt über ein großes Wissen und viele Fähigkeiten im Bereich Feuerwehr, die er sich im Laufe der Jahre angeeignet hat. Überzeugungsarbeit leistete er auch in der Familie, alle sind bei der Feuerwehr dabei. Er ist ein Mann, der anpackt und motivieren kann und der immer besonnen reagiert. „Macht longsom, miä musstn fei a wadd, bis brennt“, ist bis heute ein geflügeltes Wort, damit keine Hektik beim Einsatz aufkommt. Von Kommandant Ronny Reuther wurde er zum Löschmeister befördert.

25 Jahre aktiven Dienst verrichtet Carolin Wicklein. Schon am 4. Januar 1998 trat sie in die Jugendfeuerwehr ein, legte im Laufe der Jahre alle Leistungsprüfungen ab und besuchte viele Sonder- und Führungslehrgänge auf Landkreisebene und an den Feuerwehrschulen. Lange Jahre war sie für die Jugendarbeit zuständig und seit 2011 ist sie Vorsitzende des Feuerwehrvereins . Auf Landkreisebene wurde sie 2021 als Kreisbrandmeisterin berufen und ist dort Kreisjugendfeuerwehrwartin. Sie ist nicht nur in Wallenfels , sondern auch in Kronach aktives Mitglied und ein Leben ohne Feuerwehr kann sie sich nur schwer vorstellen.

Für 30 Jahre aktiven Dienst konnte Kommandant Ronny Reuther Markus Zeuß mit einer Urkunde auszeichnen. Er kümmert sich seit vielen Jahren als Atemschutzwart um die Einsatzbereitschaft der Atemschutzgeräte und ist als Fahrer der Großfahrzeuge unverzichtbar.

Zahlreiche Jubilare konnten auf lange Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein zurückblicken. Sei es „nur“ 25 Jahre oder sogar 70 Jahre, sie sind mit „ihrer Feuerwehr“ durch ein unsichtbares Band verbunden Die erste Vorsitzende Carolin Wicklein dankte deshalb allen Geehrten für ihren Einsatz und ihre Treue für den Feuerwehrverein .

Folgende Ehrungen konnte die Vorsitzende durchführen: 25 Jahre Manuel Vasquez, Carolin Wicklein, Christian Zeuß; 40 Jahre Uwe Fleischmann, Albert Zeuß; 50 Jahre Michael Förner, Erich Mähringer, Johannes Maier, Sebastian Müller; 70 Jahre Hans Förner.

Bernd Steger als weiterer Stellvertreter des Landrates freute sich besonders darüber, solche qualifizierten Feuerwehrleute ehren zu können. Er betonte auch, dass sich die Wallenfelser Wehr das neue Feuerwehrhaus mehr als verdient habe. Hervorragende Arbeit und die Vielfalt der Einsätze zeugen von großen Leistungen für die Allgemeinheit. Corona habe vor allen Dingen die Aktivitäten im ideellen Bereich ausgebremst, aber die Einsätze seien alle stets gemeistert worden. Wallenfels gehöre zu den führenden Wehren im Landkreis mit guter Ausrüstung und nun auch mit einem neuen Gerätehaus. sd