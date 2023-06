Am Samstagnachmittag wurde ein in der Straße Am Flügelbahnhof abgestellter Mercedes durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und massiv beschädigt. An dem Mercedes war die gesamte Fahrerseite eingedellt beziehungsweise verkratzt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Rucksack in

Kronach entwendet

Am Samstagnachmittag wurde ein vor dem Tierheim Kronach abgestellter Rucksack entwendet. Bei der Aufnahme des Sachverhalts fiel der Verdacht auf eine 24-jährige Frau, die sich im Tatzeitraum als einzige dort aufhielt. Der Rucksack konnte anschließend auch wieder aufgefunden werden. Allerdings fehlt das Bargeld in Höhe von zwölf Euro.

Ruhestörungen eingestellt

Aufgrund der guten Witterung mussten Beamte der Polizei Kronach in der Nacht zum Sonntag mehrfach zu gemeldeten Ruhestörungen ausrücken. Die Ruhestörungen konnten auch schnell eingestellt werden, da sich die meisten Betroffenen einsichtig zeigten. Trotzdem wird darum gebeten, bei Feierlichkeiten im Außenbereich die erforderliche Rücksicht auf die Nachbarschaft nicht außer Acht zu lassen. pi