Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Burgstall erhielt Kommandant Mario Roos das staatliche Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst von der stellvertretenden Landrätin Edith Memmel verliehen. Zahlreiche verdiente Mitglieder der Wehr konnten ebenfalls geehrt werden.

Vereinsehrungen für treue Mitgliedschaft erhielten aus den Händen der Vorsitzenden Elfriede Schader, Karola Stier, Liane Sünkel für 20 Jahre Mitgliedschaft.

Die Vorsitzende Elke Roos konnte in ihrem Rechenschaftsbericht auf einige Veranstaltungen im zurückliegenden Jahr zurückblicken. Besonders hob sie hier das Wald- und Wiesenfest wie auch die Christbaumverlosung hervor. Dank zahlreicher Besucher waren diese ein voller Erfolg.

Kommandant Mario Roos blickte auf acht Einsätze zurück, die überwiegend von der technischen Hilfeleistung geprägt waren. Von der Türöffnung über Insekteneinsätze und Verkehrsunfälle bis hin zur Beseitigung von Sturmschäden konnte er berichten. Mit Stolz blickte der Kommandant auf die Nachwuchswerbung zurück, denn es konnten insgesamt drei neue Aktive für die Burgstaller Wehr gewonnen werden.

Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger wie auch die stellvertretende Landrätin Edith Memmel dankten den Aktiven für ihren ehrenamtlichen Dienst zum Wohle der Bevölkerung. Sie seien ein Garant für die Sicherheit der Bevölkerung.

Bürgermeister Oliver Plewa schloss sich diesen Worten an und berichtetet von der mittlerweile ertüchtigten Wasserversorgung in Burgstall und der Bereithaltung von Löschwasser. Arbeiten am Tor für das Feuerwehrgerätehaus, den Zugang sowie eine Absauganlage für den Stellplatz stehen noch aus. red