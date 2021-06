Die „Schulfamilie“ der Grundschule Rodachtal kümmert sich um ihren Schulgarten . Bereits im April wurde von Hausmeister Clemens Kaufmann das Beet des kleinen Schulgartens umgestochen und in einen Teil davon Kartoffeln gesetzt. Auf Wunsch von Birgit Wich vom Team der Mittagsbetreuung sollte auch ein neues Hochbeet entstehen. Im Mai entwarf und baute der „Bufdi“ Philipp Doppel ein großes Hochbeet auf. Befüllt mit Hackschnitzeln und Hochbeet-Erde durften die Drittklässler der Notbetreuungsgruppe mit dem Bepflanzen beginnen. Mit Begeisterung wurden Erdbeeren, Salatgurken und Petersilie eingepflanzt sowie Karotten gesät. In den noch freien Teil des Schulbeetes pflanzten die Kinder unter Anleitung von Birgit Wich noch Kohlrabi und Speisekürbis sowie Schnittlauch ein. Um die Pflege kümmern sich die Drittklässler. Sobald coronabedingt wieder das gemeinsam zubereitete große Frühstücksbuffet für die gesamte Schule in der Pausenhalle zubereitet werden kann, werden die selbst angebauten Gemüsesorten hierfür mitverwendet. red