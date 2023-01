Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Tschirn standen Ehrungen für langjährige Mitglieder an. Leider konnten die Auszuzeichnenden Gerd Schnappauf, Hans-Jürgen Stark und Martin Schülein (alle 40 Jahre) wie auch Wolfgang Ebertsch (60 Jahre) nicht anwesend sein. Vorsitzende Julia Barnickel bezifferte den Mitgliederstand zum Jahresende mit 173.

Im vergangenen Jahr habe sich die Jugendfeuerwehr stark engagiert. Bei der „langen Nacht der Feuerwehr“ war als Highlight die Drehleiter der Tettau Wehr zu bestaunen. Bürgermeister Peter Klinger freute sich, dass die Jugend die stärkste Truppe in der Hauptversammlung bildete.

Kommandant Michael Schnappauf informierte, dass man verschiedene Kriegsflüchtlinge unterstützt habe. Die Mannschaft setzt sich aus 40 aktiven Mitglieder zusammen. 27 Einsätze waren zu verzeichnen. Medial sehr heiß werde der „Black Out“ gekocht, das Feuerwehrhaus sei mittlerweile auf Notstrom umgerüstet. Die Wehr habe einen Notfallplan erarbeitet und einen Notfallvorrat angelegt.

Laut Jugendwart Phillip Rosenbaum sei man gut vorbereitet in den Kreisleistungsmarsch gegangen und auch beim Wissenstest habe die zehn Mitglieder umfassende Jugendgruppe gut abgeschnitten. Gina Holzmann berichtete von 22 Kindern, darunter drei Neue.

Ehrenvorsitzender Günter Böhnlein erinnerte an die Waldbrandgefahr im Sommer, wo wenig Wasser zur Verfügung steht. Die Waldteiche böten eine gute Menge an Wasser an, man sollte deshalb den Kontakt zum neuen Leiter des Forstbetriebs Nordhalben, Daniel Kraus, aufnehmen. miw