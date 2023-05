Die offizielle Übergabe einer Einsatzstellenbeleuchtung an die Burggruber Feuerwehr hat im April stattgefunden. Im Namen der Firma Sonlux übergab Vertriebsleiter Christian Wöhner die Großflächenleuchte „Powercase“ an Kommandant Dirk Raupach und Vorsitzenden Dirk Kreul.

Details zu dem Gerät gehen aus einer Pressemitteilung hervor: Die Powercase-Leuchte wird an einem Stativ befestigt und erstrahlt dadurch in etwa viereinhalb Metern Höhe. Sie hat eine elektrische Leistung von bis zu 630 Watt und einen Lichtstrom von maximal 83.500 Lumen. Die Leuchte kann an jeglicher Einsatzstelle betrieben werden und erleichtert damit die Arbeiten der beteiligten Einsatzkräfte erheblich. Da sie zusammenklappbar ist, kann sie ohne größeren Aufwand im Einsatzfahrzeug transportiert werden.

Landestellen beleuchten

Raupach bedankte sich ebenfalls bei Wöhner und erklärte, dass das Einsatzmittel eine hervorragende Ergänzung der bestehenden Beleuchtungsgeräte darstellt. Insbesondere bei der bodennahen, blendfreien und großflächigen Ausleuchtung von Einsatzstellen, wie etwa der Landestelle eines Rettungshubschraubers zur Nachtzeit. red