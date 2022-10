Eingerahmt in ein kleines Chorkonzert des Gemischten Chores und des Männerchores würdigte der Gesangverein Steinbach an der Haide in einem Festakt langjährige Sängerinnen und Sänger.

„Sing mit uns“, so begrüßten die beiden Chöre die Gäste mit einem Kanon zum Auftakt des Ehrenabends im Saal Sieber in Steinbach an der Haide . Unter ihnen befanden sich auch Vertreter befreundeter Gesangvereine, allen voran Matthias Puchert, Vorsitzender vom Gesangverein Eintracht Eichicht, der Grüße aus Thüringen überbrachte. Dritter Bürgermeister Thomas Rebhan würdigte das Wirken der Gesangvereine als wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in der Region. Er dankte allen Geehrten für ihr langjähriges Engagement.

Vorsitzende Jeannette Heyder konnte zwischen den Liedvorträgen der Chöre neun Sängerinnen und Sänger für ihr langjähriges Wirken ehren. Helmut Schmidt ist einer der aktivsten von ihnen. Er singt in beiden Chören seit 65 Jahren mit sicherer Stimme mit. Solange es ihm möglich ist, will er sich dies auch nicht nehmen lassen, erklärte er nach der Ehrung. Frank Ziener