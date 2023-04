Die Feuerwehr Seelach sieht bei der Jahreshauptversammlung optimistisch in die Zukunft. Vereinsintern wurden zwei alte Feuerwehrhasen für 50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt: Auf 60 Jahre Treue blickt Heinrich Lieb zurück. Er war auch 25 Jahre im aktiven Dienst, zuletzt als Oberlöschmeister, engagiert. 50 Jahre ist Klaus Limmer bei der Feuerehr und war einige Zeit als Zweiter Vorsitzender aktiv.

Als besonders erfreulich wurde in der Versammlung der Neuzugang von sieben Jugendlichen herausgestellt. In diesem Jahr soll die Gründung einer Kinderfeuerwehr realisiert werden.

Die Feuerwehr Seelach wurde zu vier Einsätzen gerufen und hat 15 Übungen abgehalten, berichtete Kommandant Thomas Jakob. 29 Aktive und neun Jugendliche tun derzeit Dienst. Vom Stadtrat Kronach wurde beschlossen, dass für Seelach in Verbindung mit dem erstellten Feuerwehrbedarfsplans ein Tragkraftspritzenfahrzeug angeschafft werden soll. In Zusammenarbeit mit Wötzelsdorf, Vogtendorf und Neundorf wurde eine Ausschreibung erarbeitet. Nun ist durch die verschiedenen Gremien der Stadt Kronach und der Gemeinde Mitwitz ein Fahrzeug der Firma BTG zum preis von rund 100.000 Euro ausgewählt worden. Liefertermin soll Mitte 2024 sein.

Besondere Freude macht die Jugendwehr. So konnte Thomas Kessel von sieben Neuzugängen berichten, die sich fleißig beteiligten. Er dankte seinem Stellvertreter Thomas Gareis und gab im Ausblick bekannt, dass man die Teilnahme an der Jugendflamme 1, an der Olympiade-Kreisleistungsmarsch Kronach sowie am Wissenstest geplant habe. eh