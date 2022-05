50 Jahre CSU-Ortsverband Mitwitz sind eigentlich längst Vergangenheit , denn das Gründungsdatum jährte sich bereits vor zwei Jahren. Doch weil die Pandemie keine Zusammenkünfte erlaubte, orientierte sich die Vorsitzende des Ortsverbandes, Bianka Knauer, am Motto der großen Mutterpartei und rief das Jubiläum 50 plus-X aus. Nicht nur jede Menge Politprominenz gab sich die Ehre, auch die Mitglieder des Ortsverbands waren zahlreich erschienen und feierten sich, ihre Geschichte und langjährige Mitglieder.

Kein Wunder, dass Jens Korn in seiner Eigenschaft als stellvertretender Kreisvorsitzender dem Ortsverband später trotz des stolzen Alters einen fitten Gesundheitszustand attestierte.

Immerhin stellt die CSU seit 48 Jahren den ersten Bürgermeister. Festredner Thomas Silberhorn , stellvertretender Bezirksvorsitzender der CSU-Oberfranken und Mitglied des Deutschen Bundestags seit 2002, brachte es auf den Punkt: „Wir stehen auf den Schultern von Riesen.“ Er spannte den Bogen von der Kommunalpolitik in die globale Welt und verriet, was Mandatsträger erfolgreich macht: „Die widmen sich ihrer Aufgabe und machen einfach ihre Arbeit.“

Einer, der das 30 Jahre lang als Bürgermeister in Mitwitz praktiziert hat, befand sich im Saal: Hans-Peter Laschka wurde unter Standing Ovations die Ehrenmitgliedschaft der CSU Mitwitz verliehen. Sein langjähriger Wegbegleiter in Partei und Gemeinderat, Gerd Hempfling, verwies in seiner Laudatio nicht nur auf die nachweisbaren Ergebnisse seines Wirkens, sondern auch auf sein politisches Gespür. Oft war er dem Zeitgeist eine Spur voraus, etwa bei der nachhaltigen Energiewirtschaft, das Hackschnitzelkraftwerk zeugt davon oder im Umgang mit Flüchtlingen. Seine Leidenschaft galt der Kultur und er stellte sich engagiert gegen den Faschismus.

Zum Abschluss zeichnete Bürgermeister Oliver Plewa das Bild von der Reisegruppe CSU Mitwitz , die im Omnibus unterwegs sei, „weil wir schließlich keine Überflieger sind“. Seit 45 Jahren mit auf der Reise sind Hans Thümlein und Erhard Irlbacher, seit 40 Jahren Günter Engel. Neben ihnen wurden zahlreiche weitere Mitglieder geehrt. Der Abend klang gut gelaunt aus, musikalisch versiert umrahmt wurde er von der ersten Mitwitzer Blaskapelle, den Schlaazla. red