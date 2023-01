Aktuell vermehrt versuchen unbekannte Betrüger per SMS oder WhatsApp Kontakt zu Bürgern aufzunehmen und mit sogenannten Schockanrufen vorzugaukeln, ein Sohn oder eine Tochter zu sein: „Hallo Mama/Papa, mein Handy ist kaputt. Hier meine neue Nummer. Habe keinen Zugriff auf meine Kontakte, kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schreiben?“ So oder so ähnlich versuchen die Betrüger an Kontaktdaten zu gelangen und dann das Opfer aufgrund einer „misslichen Lage“ um finanzielle Hilfe zu bitten. Wegen des angeblich defekten Handys sei auch kein Online-Banking mehr möglich. Die Opfer sollen dann Beträge auf fremde Konten überweisen.So geschehen auch bei einer Frau im Zuständigkeitsbereich der Polizei Ludwigsstadt . Dieser fiel der Betrugsversuch auf und sie überwies die geforderten 2600 Euro nicht.

Die Polizei rät dringend, keine Überweisungen aufgrund eines Chats zu tätigen und angeblich neue Nummern nicht einfach zu speichern. „Fragen Sie bei Ihrem Kind/Enkel unter der alten Nummer nach! Geben Sie keine Informationen zu ihren Finanzen am Telefon bekannt!“, schreibt die Polizei Ludwigsstadt in einer Pressemeldung. red