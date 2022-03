Auch die Stadt Kronach und die Freiwillige Feuerwehr Kronach sind dem Spendenaufruf des VfR Johhannisthal für die Ukraine gefolgt. Da dort bei den Feuerwehren Bedarf an Ausrüstung und Schutzkleidung besteht, wurden kurzerhand die im Rahmen der Neuausstattung der Feuerwehren des Stadtgebietes 2020 außer Dienst gestellten und noch in gutem Zustand befindlichen Einsatzhosen und Einsatzjacken zusammengepackt und für die Hilfslieferung übergeben. Ebenso konnten zahlreiche ältere, aber noch funktionsfähige Gerätschaften Richtung Ukraine geschickt werden. Seitens des Feuerwehrvereins wurden 50 warme Parkas für die Kameraden im Kriegsgebiet gespendet. Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann dankte allen Helferinnen und Helfern, die sich derzeit ehrenamtlich dafür einsetzen, die Not in der Ukraine zu lindern. red