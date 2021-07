Am Anfang stand eine Kaffeerunde, am Ende die Einführung einer App: „Schul- Cloud“ geht nun auch für die beiden Kindertagesstätten in Pressig und Rothenkirchen in Betrieb.

In den Schulen ist das bereits der Fall. Dort kann die App von Eltern und Kindern gleichermaßen sinnvoll genutzt werden – beispielsweise als Lern- und Kommunikationsplattform für Schüler , Lehrer , und Eltern. Darüber hinaus liefert sie wöchentlich die wichtigen Informationen aufs Handy : Essenspläne, Veranstaltungen, Events, Corona-Informationen und viele weitere wichtige Nachrichten sind schnell mitgeteilt. Auch Lernfortschritte kann die App dokumentieren. Dank der „Schul-Cloud“ sind Eltern im Markt Pressig also über wichtige Neuigkeiten im Schulsystem informiert.

Neu hinzu kommt die Erweiterung der Handyanwendung: Auch die Kindergärten St. Franziskus Rothenkirchen und Herz-Jesu Pressig sind nun daran angeschlossen. Bürgermeister Stefan Heinlein ( CSU ) war es wichtig, dass Eltern von Schul- und Kindergartenkindern die selbe App nutzen können.

Die Idee für die erweiterte Anwendung der „Schul-Cloud“ kam während eines Gespräches zwischen Heinlein und den Kindergartenleiterinnen Maria Kotschenreuther (Herz- Jesu- Kindergarten Pressig) und Michaela Scherbel (St. Franziskus Kindergarten Rothenkirchen) sowie dem Geschäftsführer der katholischen Kindergärten im Dekanat Kronach , Thomas Pyka. Das Gemeindeoberhaupt hatte ursprünglich an eine Finanzierung über die Kindergarten-Fördervereine gedacht. Pyka zeigte sich jedoch so begeistert, dass er die Finanzierung über die Katholische Kirche zusagte. eh