Tanz, Musik und Gesang aus fränkischer Überlieferung, Beiträge zur Stadtverschönerung sowie die Mitwirkung an traditionellen Festen im Jahreskreis.: Die Liste der Aktivitäten des Brauchtumsvereins „Alt Kronach “ ist lang.

Maßgeblichen Anteil daran hat der Gründungsvorsitzende Thomas Heider, der sein Amt nach rund drei Jahrzehnten an der Spitze des Vereins in jüngere Hände gelegt hatte. Die diesjährige Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Fröschbrunna“ nutzte die neue Vorstandschaft nun für die Auszeichnung des „Mannes der ersten Stunde“ zum Ehrenvorstand von „Alt Kronach “.Zweiter Vorstand Günter Tschernitschek würdigte dessen Verdienste. Hierzu zählen unter anderem die Schaffung der Tracht, die Anschaffung der Vereinsfahne sowie die Planung und Durchführung der Vereinsfahrten. Hinzu kommen die Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik“ und beim Verein „1000 Jahre Kronach “.

„Wenn man bedenkt, dass dazu noch die Pflichten kommen, die einfach nötig sind, um einen Verein zu führen, kann man ermessen, was er für eine großartige Leistung für unseren Verein geleistet hat“, stellte Tschernitschek heraus, als er Thomas Heider – unter großem Applaus – die Ernennungsurkunde „Ehrenvorstand des Brauchtumsvereins Alt Kronach “ übergab.

Freude und Ehre zugleich

Für Thomas Heider seien das Allerschönste die Kameradschaft und der Zusammenhalt innerhalb der Vorstandschaft und des gesamten Vereins gewesen. Er wolle diese Zeit nicht missen. „Alt Kronach “ gedient zu haben, sei ihm Freude und Ehre zugleich, sagte der frischgebackene Ehrenvorstand. hs