Zum Ende des Kindergarten-Jahres feierte die Kita St. Josef Wilhelmsthal ihr traditionelles Sommerfest . Dabei wurden die 13 Vorschulkinder im Rahmen einer kleinen Andacht verabschiedet.

„Sieh hin, sieh mit dem Herzen: Du wirst Freude, Lachen und Schmerzen sehn – und Hoffnung und Mut“ – so sangen die Großen der katholischen Kita St. Josef Wilhelmsthal bei ihrer Verabschiedung, die eben unter dem Motto des mit dem Herzen-Sehens stand. In einem kleinen Schauspiel vom fröhlichen Straßenkehrer Ricardo zeigten die Vorschulkinder , wie Ricardo in seiner schönen Heimat Italien bei seiner Arbeit tagtäglich viele kleine Glücksmomente erlebt.

Über das große Glück der kleinen Dinge sinnierte auch Pfarrer Sven Raube in seinem Impuls, war doch die Verabschiedung traditionell in eine kleine Andacht eingebettet. Auch wir sollten – appellierte der Pfarrer – wieder dankbarer für die alltäglichen Dinge sein – eben so wie Ricardo, der sich in der Geschichte an vielen so vermeintlichen Selbstverständlichkeiten freut, wie das erfrischende Wasser, die hellstrahlende Sonne und vor allem seine Freunde, die es so gut mit ihm meinen.

Die baldigen Abc-Schützen verrieten, was ihnen von ihrer Zeit im Kindergarten in besonderer Erinnerung bleiben werde bzw. am meisten Spaß gemacht habe. Besonders hoch im Kurs standen dabei das Spielen mit ihren Freunden sowie Turnen im Turnraum. „Jetzt aber freuen wir uns auf die Schule“, so ihr abschließender Tenor.

Untermalt wurde die Verabschiedung mit thematisch passenden Liedern, die die „Großen“ mit Unterstützung der etwas jüngeren Kinder anstimmten. Abschließend spendete der Pfarrer jedem Vorschulkind den Segen Gottes. Die Mädchen und Jungen wurden mit einem Segensbändchen als Erinnerungsgeschenk bedacht. „Ihr seid eine Super-Truppe“, lobte Kita-Leiterin Johanna Höfner die baldigen Erstklässler in ihren Schlussworten. Im Anschluss wurde ein fröhlich-buntes Sommerfest gefeiert. hs